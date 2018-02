"Ha causado muertes de forma bastante directa", dijo Bill Gates al referirse a las criptomonedas en el marco de uno de los populares "Ask Me Anything" (AMA) de Reddit, donde personajes conocidos responden a preguntas hechas por los usuarios.

Para Gates, el anonimato detrás de las criptomonedas no es algo bueno, ya que "a capacidad de los Gobiernos de detectar el lavado de dinero, la evasión de impuestos y el financiamiento del terrorismo sí es algo bueno".

"En este momento, las criptomonedas se utilizan para comprar Fentanyl y otro tipo de drogas, por lo que estamos ante una tecnología rara que ha causado muertes de forma bastante directa. Creo que la ola especulativa sobre las ICO y las criptomonedas es muy arriesgada", aseguró el magnate.

Por otro lado, también le preguntaron sobre los problemas relacionados con el transporte y por qué su fundación no estaba haciendo nada al respecto.

"Creo que el mercado privado premia la innovación en este espacio bastante bien. Creo que los autos eléctricos y los vehículos autónomos serán grandes cosas. La Fundación está experimentando con la entrega de suministros médicos con drones con un concesionario en Ruanda y Tanzania. No estoy seguro de que el concepto de Hyperloop tenga sentido; es difícil hacerlo seguro", respondió Gates.

Junto a los vehículos autónomos, también ha dicho que le parece que los autoseléctricos van a ser un sector potente en el futuro.

También se refirió a la inteligencia artificial, de la cual afirmó que "La automatización ha impulsado la productividad desde la revolución industrial, incluidos aspectos como los tractores y la fabricación de prendas de vestir. La automatización general es algo grandioso, eventualmente no tendremos que trabajar tanto, pero aún estamos por lo menos a una generación de un gran cambio allí".