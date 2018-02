El próximo presidente Sebastián Piñera dio otro paso para definir al equipo que lo acompañará en su segunda administración. Al nombramiento del gabinete, ahora se suma el de las 35 subsecretarías y al Director de Presupuestos.

Pasadas las 10.30 am, el mandatario apareció a través de sus redes sociales para dar a conocer el listado de los profesionales, que estuvo caracterizado por nombres ya conocidos, con experiencia previa en el gobierno o en política.

Subsecretaría del Interior: Rodrigo Ubilla Mackenney

Es sociólogo de la Universidad de Chile y Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Austin Texas. Ha sido decano de la Facultad Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: Felipe Salaberry Soto

Ingeniero Comercial de la Universidad Real de Santiago, que ha desarrollado una extensa trayectoria política.

Subsecretaría de Prevención del Delito: Katherine Martorell Awad

Es abogada, Magister en Derecho-LLM, mención Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Militante Renovación Nacional. Fue concejala por la comuna de Quinta Normal y candidata por el Distrito N°9 en las recientes elecciones.

Subsecretaría de Relaciones Exteriores: Alfonso Silva Navarro

Egresado de Derecho de la Universidad de Chile. Tiene estudios de postgrado en estudios internacionales en las universidades John Hopkins y Georgetown.

Subsecretaría de Defensa: Cristian de la Maza Riquelme

Vicealmirante en retiro de la Armada, completó 38 años de servicio como oficial el año 2016. Especialista en Ingeniería Naval Electrónica y Estado Mayor, con estudios de posgrado en las Armadas del Reino Unido y de los Estados Unidos de Norteamérica.

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas: Juan Francisco Galli Basili

Abogado de la Pontificia Universidad Católica, postítulo en Economía y Finanzas para Abogados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, y master en Public and Economic Policy (Economía, Regulación y Políticas Públicas) en The London School of Economics and Political Science. Es militante RN.

Subsecretaría de Hacienda: Francisco Moreno Guzmán

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Derecho LL.M. en la Universidad de California en Berkely. Áreas estudiadas: Libre Competencia y Derecho y Economía. Militante UDI.

Subsecretaría General de la Presidencia: Claudio Alvarado Andrade

Ingeniero Comercial y Licenciado en Administración de Empresas, Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Adolfo Ibáñez, Universidad Técnica Federico Santa María.

Subsecretaría General de Gobierno: Emardo Hantelmann Godoy

Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, especialista en diseño de espacios públicos para la prevención de la delincuencia.

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño: Ignacio Guerrero Toro

Ingeniero Comercial con mención en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica. Durante los años 2004 a 2006 fue Administrador Municipal y Alcalde Suplente de la Ilustre Municipalidad de Futrono. Es militante de Evópoli.

Subsecretaría de Turismo: Mónica Zalaquett Said

Ex parlamentaria, emprendedora y comunicadora radial y televisiva. Tiene estudios de periodismo en Bolivia y Chile. Es Diplomada en Administración de Campañas Políticas en la American University.

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura: Eduardo Riquelme Portilla

Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Mar. Tiene un Doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra.

Subsecretaría de Evaluación Social: Sebastian Villareal Bardet

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un Máster en Gestión Pública de la Universidad de Maryland y otros post títulos en Administración de Programas Sociales.

Subsecretaría de Servicios Sociales: Alejandra Candia Díaz

Ingeniera Comercial y Master en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También tiene un master en Administración Pública de la Universidad de Harvard.

Subsecretaría de la Niñez: Carol Bown Sepúlveda

Abogada de la Universidad Católica con Magister en Políticas Públicas y Master en Derecho en la Universidad de Georgetown.

Subsecretaría de Educación: Raul Figueroa Salas

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Los Andes. Fue profesor de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y de la Universidad Andrés Bello, y profesor de Introducción al Derecho de la Facultad de Economía de la Universidad del Desarrollo.

Subsecretaría de Educación Parvularia: María Jose Castro Rojas

Profesora General Básica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Filosofía Aplicada de la Universidad de los Andes. Experiencia profesional de más de 25 años en distintas instituciones educativas; 15 años de experiencia docente, y más de 10 años en dirección y liderazgo de colegios.

Subsecretaría de Justicia: Juan José Ossa Santa Cruz

Abogado de la Pontificia Universidad Católica y Master in Law (LL.M.) otorgado por The London School of Economics and Political Science. Es socio del estudio de abogados Ovalle, Ossa, Gazzana & Bulnes, y Profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la PUC.

Subsecretaría de Derechos Humanos: Lorena Recabarren Silva

Abogado de la Pontificia Universidad Católica y Doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.

Subsecretaría del Trabajo: Fernando Arab Verdugo

Egresado de Derecho de la Universidad Católica de Chile, con certificado de especialidad en Derecho Civil. Diplomado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la empresa, y Magíster en Derecho con mención en Derecho de la empresa en la misma casa de estudios. Fue Ayudante, Asistente y Profesor Adjunto de Derecho Procesal de la Universidad Católica de Chile y Universidad Finis Terrae.

Subsecretaría de Previsión Social: María Jose Zaldivar Larraín

Licenciada en Historia y Abogada de la Universidad Católica de Chile, con un Magister en Derecho Público.

Subsecretaría de Obras Públicas: Lucas Palacios Covarrubias

Ingeniero Comercial de la Pontifica Universidad Católica de Chile. Es Máster en Estudios Latinoamericanos con mención en economía de la Universidad de Salamanca.

Subsecretaría de Salud Pública: Paula Daza Narbona

Médico Cirujano, Pediatría, de la Universidad de Chile. Magister en Administración en Salud de la Universidad de Los Andes. Diplomada en Investigación y Medicina, Basada en la Evidencia, de la misma universidad y Diplomada en Administración en Salud de la Universidad de Technion, Haifa Israel.

Subsecretaría de Redes Asistenciales: Juan Manuel Toso Loyola

Médico cirujano de la Universidad de Chile con especialidad de Obstetricia y Ginecología.

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo: Guillermo Rolando Vicente

Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Chile y Máster en Políticas Públicas de la escuela de la Universidad de Harvard. Ha trabajado por más de 15 años en proyectos de desarrollo y superación de pobreza, tanto en sus diseños como en las fases de implementación.

Subsecretaría de Agricultura: Alfonso Vargas Lyng

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile.

Subsecretaría de Minería: Pablo Terrazas Lagos

Abogado de la Universidad de Los Andes y magister en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo. En 2005, luego de realizar la práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial de Colina, emprendió el desafío de trasladarse a Coyhaique, para desempeñarse como director jurídico de dicha comuna (2005-2008), experiencia que luego profundizó como jefe de Gabinete de la Municipalidad de Recoleta (2008-2009).

Subsecretaría de Transportes: José Luis Dominguez Covarrubias

Ingeniero Civil y Diplomado en Energías Sustentables y Gestión de la Industria de la Energía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el año 2014 se desempeña como Gerente General del Parque Don Arturo SpA, empresa desarrolladora de parque eólico Don Arturo de 200 MW en la Región de Los Lagos. Además, desde 1993 es Gerente General y accionista de Inversiones El Delirio Ltda.

Subsecretaría de Telecomunicaciones: Pamela Gidi Masias

Ingeniera Comercial de la Universidad Católica de Chile, MBA en la Universidad de California Los Ángeles UCLA y en London Business School.

Subsecretaría de Bienes Nacionales: Alejandra Bravo Hidalgo

Bachiller en Comunicación Social de la Universidad UNIACC, y titulada de Secretariado Ejecutivo con mención en Inglés de la misma casa de estudios. Tiene Estudios Socio Políticos en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales de Madrid, fue Becaria del Departamento de Estado en estudios socio-políticos (Estados Unidos), y tiene estudios en Políticas Públicas en Fortalecimiento de proyectos Pyme asociados con el Gobierno Vasco.

Subsecretaría de Energía: Ricardo Irarrázabal Sánchez

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Diplomado en Derecho de los Recursos Naturales de la misma Universidad (2003), Magíster en Derecho por el Centre for Energy, Petroleum & Mineral Law & Policy de la Universidad de Dundee, Escocia y becario Chevening en el mismo programa (2005).

Subsecretaría del Medio Ambiente: Rodrigo Benítez Ureta

Abogado de la Pontificia Universidad Católica, cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado en las áreas de medio ambiente. Actualmente es socio a cargo del Grupo Ambiental de Schultz Carrasco abogados.

Subsecretaría de Deportes: Kael Becerra Rojas

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. Ha sido emprendedor, fundador, gerente general y director de empresas, además de experiencia internacional en formación de equipos multidisciplinarios de alto nivel, gestión integral de proyectos deportivos y coordinación de ligas, torneos y eventos universitarios. Fue integrante del Consejo Ciudadano de Sebastián Piñera y también colaboró en el equipo programático que desarrolló el Programa de Deportes del Gobierno para el periodo 2018-2022.

Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género: Carolina Cuevas Merino

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Magíster en Dirección y Desarrollo de Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Subsecretaría de las Culturas y de las Artes: Juan Carlos Silva Aldunate

Abogado de la Pontificia Universidad Católica (2002), Art Administration Certificate por la New York University (2007), y Master of Laws (LLM) y Law and Technology Certificate of University California, Berkeley (2009-2010). También es Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades de la PUC (1995-1996) y Licenciado en Estética (2002-2003) de la misma universidad.

Dirección de Presupuesto: Rodrigo Cerda Hernández

Economista de la Universidad de Chicago y Magister en Macroeconomía de la Pontificia Universidad Católica.