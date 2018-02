La promesa de Donald Trump de impulsar la principal economía mundial con grandes gastos en infraestructura finalmente tomó forma ayer, cuando el mandatario estadounidense reveló detalles de su plan.

“Será una gran semana para la infraestructura”, adelantó a primeras horas de la mañana en Twitter. “Después de gastar tan estúpidamente US$ 7 billones (millones de millones) en Medio Oriente, es hora de empezar a invertir en nuestro país”, afirmó.

El plan, que fue presentado junto con las alineaciones presupuestarias para el próximo año, ofrece destinar US$ 200 mil millones de fondos federales para impulsar proyectos de infraestructura por US$ 1,5 billón de los gobiernos locales, estados y empresas privadas en la próxima década, la cifra que prometió durante su campaña.

Con eso, los gobiernos locales y de estados recibirán incentivos de US$ 100 mil millones, mientras que US$ 50 mil millones serán destinados para la infraestructura rural y otros US$ 20 mil millones para “proyectos transformadores” y nuevas ideas para mejorar la infraestructura, entre otros.

“Durante demasiado tiempo, los legisladores han invertido en infraestructura de manera ineficiente, han ignorado las necesidades críticas y la permitieron deteriorar. Es hora de dar a los estadounidenses una infraestructura moderna que funcione y que ellos merecen”, escribió Trump en una nota al Congreso presentando el plan.

También aseguró que el proyecto “impulsará las mayores inversiones en infraestructura en la historia estadounidense”.

