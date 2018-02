Las criptomonedas encabezadas por el bitcoin extienden el periodo de recuperación tras las convulsionadas últimas semanas.

La criptomoneda más valiosa sube un 2,5% a US$ 8.766,09, encaminándose hacia su quinta alza consecutiva.

Por otra parte, el ripple supera la barrera de US$ 1, apreciándose 5,66%; el ethereum llega sobre los US$ 865, con un incremento de 3,83% y el litecoin se acerca a los US$ 161, creciendo 4,49%.