En un año de recuperación para el comercio exterior chileno -que creció 11% versus la caída de 4% registrada en 2016-, China se coronó nuevamente como el principal socio comercial del país, con un intercambio que llegó a los US$ 31.673 millones, equivalente al 26% del total.

El gigante asiático fue el principal destino de las exportaciones del país con US$ 18.293 millones, seguido por Estados Unidos con US$ 9.990 millones y Japón con US$ 5.863 millones. De hecho, estos tres países concentraron el 51,2% de los envíos chilenos en el año recién finalizado.

Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas, las exportaciones locales a China subieron 6,9% el año pasado concentrando el 27,4% del total, mientras que las importaciones crecieron 7% a US$ 13.380 millones (22,3% del total).

Estados Unidos se ubicó en el segundo lugar, con un intercambio que alcanzó los US$ 20.991 millones -17% del total-, pero evidenció una importante aceleración respecto a 2016: los envíos crecieron en 15,9% frente al 0,8% del ejercicio anterior y las importaciones subieron 14,7% luego de caer 12,4% en 2016.

Brasil fue el tercer socio comercial de Chile en 2017, con un intercambio que sumó US$ 9.366 millones, el cual estuvo concentrado principalmente en importaciones, las que llegaron hasta los US$ 5.650 millones con un alza de 18,8%. Y es que si bien los envíos a este país se incrementaron en 27,4% hasta los US$ 3.717 millones, Japón y Corea del Sur superaron ese monto, con US$ 5.863 millones (8,8% del total) y US$ 4.127 millones (6,2% del total), respectivamente.

