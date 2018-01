Si a fin de año quedaste cesante o estás aprovechando el primer mes de 2018 con miras a buscar nuevos horizontes laborales, para así aumentar tus ingresos o potenciar tu carrera profesional, debes poner atención a ciertos detalles.

Desde la reclutadora Conexión Ingenieros compartieron una serie de recomendaciones para quienes deseen emplearse o cambiar de trabajo.

Según explica Cristián Cofré, socio de esta firma, hay cinco errores que se deben evitar a toda costa bajo tales circunstancias. “Para posicionarse en un nuevo cargo es importante, por ejemplo, manejar la ansiedad y dar buenas entrevistas”, sostiene el busca talentos.

Postular a todo

Según Cofré, es una de las fallas más recurrentes, pues como esa acción es gratis, rápida y simple, se cree que con ello “algo caerá”. Es decir, se piensa que por tener una formación académica ad-hoc la experiencia en el cargo no es tan relevante. “Sin embargo, la realidad es que las empresas son conservadoras, evitan arriesgarse cuando pueden no hacerlo, como lo haríamos la mayoría. Si tienen a alguien con la experiencia requerida ¿por qué preferirían a un postulante que no cumple ese requisito, aunque él esté convencido que igual puede hacer ese trabajo?”, se pregunta el ejecutivo.

Curriculum universal

La escasa prolijidad en las postulaciones se refleja en que se utilice el mismo currículum para todos los puestos, sin el menor interés por entender qué es lo que se está pidiendo o cuáles serían los elementos más relevantes para obtener el cargo. “Cuando se envíe un currículum se debe pensar primero en qué espera recibir la persona al otro lado y qué espera encontrar, y en base a eso se debe redactar el currículum, enfatizando lo importante para el cargo. El currículum no es para uno, es para quien lo lee, y debe ser visto como un cliente”, añade el ejecutivo.

Malas entrevistas

Llegar a las entrevistas y arruinarlas por equivocaciones infantiles, es algo imperdonable. Algunos ejemplos de ello son presentarse desaseado, ser impuntual o ir vestido informal. Otros desaciertos no tan obvios tienen que ver con llegar desinformado, no sabiendo a qué se dedica la empresa, sin tener idea de quién lo entrevistará. Y no es excusa decir que la entrevista es con un headhunter, porque lo mínimo que hay que hacer es meterse en su página web e investigar.

No hacer seguimiento

La perseverancia en la búsqueda de trabajo es clave. Es común, sino muy común, que sean pocos los que hacen seguimiento luego de las entrevistas. Muchas veces se quedan en el “yo te aviso” de la empresa o la consultora. Y si pasa un mes se da por perdida la opción. Por el contrario, hay que tomar el control de lo que se hace, insistir si es necesario, pues quedarse esperando sólo refleja una gran pasividad.

No dominar la ansiedad

Sí, es difícil no padecerla cuando se llevan 6 meses sin encontrar trabajo. Lo malo es que cuando se deja ver, se nota en la inseguridad, o en no escuchar (de verdad) las preguntas y tener respuesta para todo en las entrevistas. Hay que dominarse, hacer ejercicios para concentrarse y relajarse, entrar fresco, y con la mente despejada. No hay que apurarse en responder, escuchar antes que todo y preguntar cortésmente.