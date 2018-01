Por: Sofía García Huidobro

Aguafiestas o Señor Pesimismo son algunos de los nombres que se ha ganado el periodista y escritor estadounidense David Rieff (65 años) por las provocadoras posturas que desarrolla en sus ensayos El oprobio del hambre (2015) y el Elogio del olvido (2016). Además de ser analista político, académico y de publicar artículos en medios como The New York Times y The Washington Post, Rieff conoce de cerca el conflicto: fue reportero de guerra y ha escrito en extenso sobre crisis humanitarias y regímenes fallidos. Es también el único hijo de la célebre pensadora Susan Sontag y el encargado de editar sus diarios y ensayos póstumos.

En El oprobio del hambre (2015), Rieff realiza un exhaustivo análisis para sostener que estamos lejos de resolver el problema del hambre y la pobreza. El autor plantea que los estragos del cambio climático y sus desastres naturales, sumados a la sobrepoblación y los vicios del “filantrocapitalismo”, no van a mejorar el acceso a los alimentos en ciertas zonas del mundo. De eso precisamente estará hablando en esta edición del Congreso del Futuro como parte del panel “Comernos el Planeta”...

“Tenemos la posibilidad de elegir entre la memoria colectiva o la salud de una sociedad. En ese sentido, creo que el olvido tiene un papel importante”. “Si hablamos de Chile, ¿qué hacer en este momento neoliberal que seguramente vendrá con la victoria de Piñera? Tengo muchas dudas sobre el sector privado y los empresarios”.

