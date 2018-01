Se sabe que los millennials no son como sus padres o abuelos que hacían carrera en una empresa para la cual trabajaban prácticamente toda su vida. No, actualmente los jóvenes tienen más fama de saltar de un trabajo a otro durando aproximadamente dos años en cada uno.

Un estudio llamado ‘How Millennials Want to Work and Live’, de la firma Gallup, nos brinda una mirada a profundidad de lo que define a los millennials como empleados, personas y consumidores, afirmando y desechando algunos mitos y rumores en torno a esta generación.

Basado en este estudio, se pueden desprender estas tres características que los millennials buscan en un trabajo.

Les importa el crecimiento

La mayoría de los Millennials encuestados considera que su puesto actual es una gran oportunidad para iniciar su crecimiento, pero también buscan sentirse comprometidos con su cargo y poder trabajar con un jefe dispuesto a invertir en su desarrollo.

Saber qué les ofrece la empresa

Aunque las compañías tecnológicas hicieron que contar con beneficios como vacaciones ilimitadas, gimnasio o salas de juego se convirtieran en el sueño de muchos, la mayoría de los Millennials considera que no es tan importante que una compañía sea un lugar divertido e informal. Sin embargo, sí necesitan que los convenzan de cómo y por qué la organización los ayudará a crecer y desarrolla su carrera.

El dinero no es prioridad, pero sí es importante

Los ingresos no forman parte de los cinco factores principales que los Millennials toman en cuenta al buscar un trabajo, pero lo siguen considerando como algo importante. Aunque hay otras cosas que ven como prioridad, como el aprendizaje y el sentir que están haciendo un cambio favorable en el mundo.