Bill Gates, Steve Jobs y Mark Zuckerberg son algunos poderosos que han dejado la universidad para enfocarse en su propio negocio, y han tenido éxito en ello. El día de hoy, cada vez son más los universitarios que buscan iniciar su propio negocio.

Sin embargo, no es tan fácil como dejar los estudios y salir al mundo a probar suerte con su negocio. Hay algunos consejos para los universitarios que se encuentran en el proceso de comenzar un negocio o tienen la intención de hacerlo antes de concluir su carrera.

Tener actitud

Tener actitud y creer que en realidad puedes emprender es el primer paso. Puedes tener una buena idea, pero la principal barrera que difiere de aquel que platica sus ideas en el bar y aquel que las realiza es contar con esta cualidad.

Estructurar bien la idea

El problema al momento de estructurar una idea es que no saben por dónde empezar, pues lo ven como una masa de actividades sin orden. Para resolver esto, necesitas hacer un plan bien organizado que te permita entender tus objetivos de una forma clara y sencilla.

Analizar la posibilidad de emprender con socios

Emprender con socios o solo es una pregunta que siempre debes hacerte. Pero, debes ser consciente de que si al final decides iniciar un negocio acompañado, esta decisión tiene sus pros y sus contras. No olvides que un socio te debe complementar, si no lo hace y ambos tienen las mismas habilidades tu negocio no se beneficiará.

Ejecutar tu plan

Al momento de poner en marcha tu negocio, no te olvides de contemplar entregables específicos como espacio de oficinas, el registro de tu marca, lanzar una página web y solicitar cotizaciones. Todas estas actividades te ayudarán a trazar una ruta crítica de tu proyecto.