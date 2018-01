Un emprendedor es una persona que crea algo donde antes no había nada, que toma el control y hace que las cosas sucedan.

En el mundo de los negocios hay varios ejemplos de emprendedores de éxito, que han trabajado día a día para lograr todo lo que se proponen.

Estas son ocho lecciones de empresarios exitosos:

1. Sé tú mismo. Tony Hawk, emprendedor e ícono del skateboarding

Para Hawk, lo que él hace no es trabajo, ya que es algo que ama. "Encontré esta forma de expresarme en algo que es creativo y atlético", dice. “No me importaba que el skateboarding no fuera algo popular. Me daba una identidad que me diferenciaba de los demás".

2. No solo persigas el dinero. Dennis Crowley, fundador de Foursquare

La clave es crear algo que la gente aprenda a no poder vivir sin ello. El dinero sencillamente llegará. "Construimos Foursquare para nosotros y un grupo de 10 amigos. Y resulta que cuando creas cosas que le gustan a 10 de tus amigos, a sus amigos también les gustará y a los amigos de ellos también. Y de pronto tendrás millones de usuarios", dice Crowley.

3. Trabaja duro. Mark Cuban, millonario tecnológico

Una cosa es tener una buena idea de negocios; y otra tener el compromiso y el empuje para venderla exitosamente. "No se trata del dinero o de las conexiones, sino de la voluntad de esforzarse y adelantarse a los demás cuando se trata de tu negocio", dice Cuban.

4. Contrata a un equipo excepcional. Bill Gates, fundador de Microsoft

Cuando arrancó Microsoft, una de sus prioridades fue crear un equipo de gente talentosa. "Ser capaz de reunir a personas diferentes con las que era divertido trabajar y pensar cómo conseguir que esas personas, con esas habilidades, trabajaran bien juntas fue uno de los retos más grandes", dijo Gates en una entrevista en 2005.

5. Encuentra al 'editor' de tu idea. David Karp, fundador de Tumblr

Incluso los emprendedores increíbles a veces necesitan rebotar sus grandes ideas a alguien en quien confían. Para David Karp, el popular sitio de blogging Tumblr era su visión. En los comienzos contrató a Marco Arment como jefe de desarrollo para que le ayudara con la programación y codificación, pero Karp muchas veces lo usó como un pizarrón parlante.

6. Encuentra el 'factor X' en tu cultura empresarial. Cher Wang, co-fundadora de HTC

Una vez que tienes un equipo talentoso, debes trabajar por mantener la cultura empresarial. "Suele haber un 'factor X' que es difícil de definir", dice Cher Wang. “Para HTC creo que es nuestra cultura. Tomamos lo mejor de nuestras raíces orientales y las combinamos con lo mejor de las culturas occidentales donde tenemos líderes y oficinas. Esto hace a nuestra cultura colorida, enérgica y creativa".

7. Aprende cómo y cuándo escuchar. Steve Case, co-fundador de AOL

Un emprendedor increíble no siempre dicta. "Tienes que asegurarte de que tu gente está enfocada en la dirección correcta. Debes prestar atención a lo que te dice el mercado, a lo que te dicen tus clientes y a lo que dice tu competencia", afirma Stave Case.

8. Debes estar dispuesto a fracasar. Steve Jobs, co-fundador de Apple

Mientras lideraba Apple, Jobs aprendió una o dos cosas sobre el fracaso. "Algunas veces el mercado, las personas y las ideas no son las correctas pero debes seguir adelante e intentar de nuevo", dice el fundador de Atari, Nolan Bushnell, sobre Jobs de quien fuera mentor. "Si pierdes un juego de ajedrez, puedes poner el tablero y jugar de nuevo".