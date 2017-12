Daniel Wenzel, Zúrich, Suiza

“Nací en Frankfurt, y a los seis años me fui a vivir a Chile. Mi papá es chileno y mi mamá, alemana. En Chile estudié en el Colegio Alemán de Viña del Mar, hasta el 90, que volvimos a Alemania. Años después regresé a Viña como alumno de intercambio en la UAI.

Cuando estaba en el último año de mi MBA en la universidad WHU, Dr. Cornelius Boersch, que es uno de los hombres de negocios más destacados en Alemania, hizo una charla. Tras eso, empezamos a hablar y me dijo ‘Daniel, me caes muy bien. ¿Por qué no trabajas conmigo?’. Me integré a su family office, hasta que en 2002 decidimos, en la montaña, fundar “Mountain Partners”, una plataforma global de venture capital basada en Zúrich que hoy invierte en más de 120 empresas de tecnología en todo el mundo. Partimos en Europa, y ahora tenemos oficinas en Latinoamérica, India, Tailandia, Malasia e Indonesia.

Lo que hacemos es analizar emprendedores, mercados y pensar qué va a pasar con la ‘revolución digital’ en los siguientes 10 años. Y si creemos que una tecnología o un negocio digital tiene el potencial de cambiar toda una industria tradicional, nosotros apostamos por ella. Entramos a la propiedad a través de aumentos de capital, siempre minoritarios, pero con gran nivel de control. En Chile invertimos, por ejemplo, en Recorrido.cl, y hace poco, a través de Mountain Nazca compramos Groupon Latinoamérica. Lo que me gusta de nuestra inversión en Chile con Nazca es que me da la posibilidad de estar más en Chile, conocer y trabajar con los mejores emprendedores del país y compartir, y disfrutar de tradiciones típicas chilenas con mi familia”.