Guillier y Piñera chocan en un debate televisivo más áspero y con más tensión

Sebastián Piñera y Alejandro Guillier tuvieron un nuevo cara a cara. Esta vez, los candidatos presidenciales se enfrentaron en el debate organizado por Anatel, en el cual se vio más confrontación y tensión que en el de la Archi.

En el foro televisado ambos aspirantes retomaron temas pendientes de la campaña y colocaron sobre la mesa temas que dieron pie a nuevas preguntas.

Cerca de las nueve de la noche, a las dependencias de TVN comenzaron a llegar las distintas personalidades que acompañarían a los candidatos durante el foro. Sebastián Piñera por su parte contó con algunos de sus colaboradores más cercanos como Andrés Chadwick, Cecilia Pérez y Gonzalo Blumel, a quienes se sumó numerosos integrantes de su familia, como sus hermanos, sus hijos y su mujer. A su vez que distintos alcaldes de Chile Vamos, parlamentarios e integrantes del comando también asistieron al evento.

Por su parte, el senador Alejandro Guillier, reunió un número más acotado de invitados, de los cuales destacaron rostros emblemáticos de la Democracia Cristiana como el senador Andrés Zaldívar y la senadora electa Yasna Provoste. El parlamentario contó también con algunos de sus principales coordinadores de la campaña, como el senador electo, Álvaro Elizalde y la diputada Camila Vallejo. A ellos se les sumó la diputada electa del Partido Progresista, Marisela Santibañez.

Debate por el costo del programa de Guillier

Uno de los puntos más álgidos del debate se produjo cuando el abanderado de Chile Vamos cuestionó el costo del programa de gobierno del senador, señalando que según indagaciones de su equipo "su programa vale cuatro veces más (de lo que dijo), está vendiendo humo".

Declaración que llevó al senador Alejandro Guillier a acusar a su adversario en las presidenciales de "demagogia política".

Al interior del comando del exmandatario, expresaron que durante este martes darán a conocer el documento, en que se señala que el verdadero valor del programa de gobierno del senador Guillier es US$ 40 mil millones y no de US$ 10 mil millones, y que fue desarrollado por el equipo económico del exgobernante.

El vocero de la campaña guillierista, Álvaro Elizalde, comentó duramente las declaraciones del exjefe de Estado, señalando que "es evidente que los mismos que hicieron el Censo de Piñera, ahora están calculando cuánto vale nuestro programa".

Las disculpas de Piñera

Al interior del comando del expresidente, uno de los momentos que más valoraron de su abanderado fue en el primer bloque, cuando el empresario -emplazado por el periodista José Antonio Neme por el ambiente de descalificaciones de estas elecciones- indicó que "si yo he contribuido a eso, me disculpo".

"Nosotros valoramos muchísimo el reconocimiento que hace el presidente Piñera de pedir disculpas a la ciudadanía si él ha contribuido a un mal clima durante esta elección presidencial", señaló Gonzalo Blumel, quien además agregó que esta elección se "trata de confrontar ideas".

En esa misma línea, colaboradores del exmandatario destacaron que Piñera tuvo una actitud más humilde y mayor manejo en las cifras en comparación a su adversario.

Mientras que desde los adherentes a la campaña del candidato presidencial de la Fuerza de la Mayoría, destacaron que el senador pudo mostrar con mayor fuerza su compromiso en los derechos sociales.

