Coordinadores económicos de Guillier y Piñera se enfrentan en encendido debate

Un encendido debate protagonizaron esta mañana los coordinadores económicos de las candidaturas de Alejandro Guillier -Osvaldo Rosales- y de Sebastián Piñera -Rodrigo Vergara- para entregar detalles del programa de las cartas de la Fuerza de la Mayoría y de Chile Vamos.

En un seminario organizado por la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas (Aipef) y la Universidad Adolfo Ibáñez, el expresidente del Banco Central y actual vocero económico de Piñera se mostró preocupado por el equilibrio de las cuentas fiscales de llegar Guillier en a La Moneda en marzo ya que aseguró que su programa "no es responsable en materia fiscal".

En esa línea, llamó a revisar los números de las propuestas incluidas en el programa, que costaría unos US$ 10.000 millones -US$ 4.000 menos que el del candidato de Chile Vamos-, ya que según sus cálculos "las cifras no dan".

Vergara planteó que las propuestas de Pilar Solidario en el sistema de AFP (US$ 900 millones) e infraestructura (US$ 6.500 millones), ya cubre todo el monto disponible según el programa, de unos US$ 2.500 millones disponibles al año. Y eso sin contar los US$ 1.100 millones que el plan de Guillier contempla invertir en investigación y desarrollo (0,4% del PIB) y US$ 4.500 millones por educación superior. "No da, simplemente no da", manifestó el investigador del CEP.

Rosales contraatacó recordando que la deuda pública se duplicó en el gobierno de Sebastián Piñera, pasando del 5,8% del PIB en 2011 y la dejó en 13% del PIB a su salida del gobierno a pesar del crecimiento económico.

"Eso no fue responsable y nos indica que el deterioro fiscal empezó el 2012", planteó el economista, agregando que comparte la preocupación por los niveles de deuda pública actuales, que bordean el 25% del PIB.

"Vamos a estabilizar la relación deuda pública/PIB, frenando su tendencia ascendente y eso se hará creciendo más y reforzando la eficiencia fiscal", aseguró Rosales, agregando que luego de estabilizarla, se comenzará a reducir.

Otro tema que preocupa a Vergara es la creación de los 900 mil empleos prometidos por Guillier y emplazó varias veces a Rosales a explicar cómo se generarían.

"Es importante aclarar la promesa de los 900 mil empleos, cómo se va a lograr, es una promesa que, en mi opinión, no tiene ningún sustento técnico, simplemente es algo irresponsable", sostuvo.

Revise el artículo completo en Diario Financiero.