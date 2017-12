Alejandra Mustakis: “Creo que hay muchos paradigmas en ambos candidatos”

Por: Antonieta de la Fuente

Fotos: Verónica Ortíz

-¿Te preocupa la caída de la bolsa post primera vuelta?

-Es tan sensible la bolsa, se pone tan sensible. No opera de manera tan racional y eso que la manejan casi puros hombres (ríe). A mí no me preocupa.

-¿Qué te pasa con este ambiente de temor que se ha apoderado de un sector del país por la mayor posibilidad de que pueda ganar Guillier?

-Creo que necesitamos un país en el que dejemos de criticarnos todo el día los unos a los otros. Por lo menos a mí me mueve un país bastante más unido, donde todos trabajemos juntos. No puede ser que aquí la mitad tenga una visión y la mitad otra. Nunca vamos a poder construir país si eso es así. Creo que todo esto de criticar y pelear, y estar todo el día diciendo que el de acá es bueno y el de allá es malo y ponerlos como antagonistas, es una cosa bien irreal. Más allá de que uno encuentre cosas que criticar en ambos lados, pienso que deberíamos partir por construir un país aplaudiendo las cosas que los demás hacen bien y sin paradigmas ni ideas de que este es malo porque es de acá o de allá, porque creo que hay muchos paradigmas en ambos candidatos...

