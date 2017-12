Frustran complot para asesinar a Theresa May

Dos hombres comparecen ante un tribunal de Londres en relación con un supuesto complot para asesinar a la primera ministra británica, Theresa May, en su residencia del 10 de Downing Street, informan hoy miércoles los medios.

El plan habría consistido en perpetrar un ataque con bomba contra las puertas de seguridad de Downing Street y después, aprovechando la confusión inicial, llegar hasta la primera ministra para matarla con un cuchillo, indica la cadena BBC.

Según los medios, los detalles de este plan fueron comunicados ayer por el director general de los servicios de contraespionaje británicos MI5, Andrew Parker, durante una reunión del Gobierno, en la que informó de que un total de nueve complots de radicales islámicos fueron frustrados en el Reino Unido en el último año.

Un portavoz oficial de May no ha querido aportar detalles de estos nueve ataques, pero los medios informan que uno de ellos consistía en atentar contra la Jefa del Gobierno, aunque no han sido desvelados sus motivos.

Ese supuesto complot fue frustrado tras el arresto de dos hombres la semana pasada en Londres y en Birmingham, centro de Inglaterra.

Se trata de Naa'imur Zakariyah Rahman, de 20 años, del norte de Londres, y Mohammed Aqib Imran, de 21, de Birmingham.

El director del MI5 informó ayer al Gobierno de que las derrotas militares sufridas por el autodenominado grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Irak y Siria no implican el fin de la amenaza terrorista que planea sobre este país.