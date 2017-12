Guillier se queda sin apoyo explícito del Frente Amplio

No fue buena la jornada de ayer para el candidato oficialista Alejandro Guillier. A la negativa del Movimiento “No+AFP”, liderado por Luis Mesina, a respaldar explícitamente su opción presidencial se sumó en la tarde de ayer el Frente Amplio. Pese a que existía una muy pequeña esperanza de que el bloque de izquierda diera una señal explícita hacia la candidatura del senador, eso no ocurrió y el bloque prefirió mantenerse en una postura ambigüa al reconocer que no quiere que gane el abanderado de la oposición, Sebastián Piñera, pero no dio el paso necesario para contribuir formalmente al triunfo del periodista.

Sin embargo, el equipo del candidato de la Fuerza de la Mayoría se mostró optimista con la postura asumida por el FA y así lo hizo ver una de las voceras, la exintendenta y ahora senadora electa de Aysén, Ximena Órdenes, quien agradeció el que los representantes del FA hayan llamado a la ciudadanía a expresarse a través del voto el próximo 17 de diciembre y desdramatizó que no le dieran derechamente su respaldo al senador.

En cambio, la vocera destacó que “nosotros vamos a seguir trabajando por la unidad y, por eso, creo que también han sido bastante claros, ellos han señalado que votar por Sebastián Piñera constituye un retroceso para el país en materia de igualdad, de justicia y de futuro. Y por eso entendemos que, efectivamente, gran parte del electorado y de los ciudadanos de centroizquierda van a ser parte de lo que constituye la candidatura de nuestro candidato que es Alejandro Guillier”.

Órdenes se cuidó de criticar al FA o a sus representantes y enfatizó en la convergencia que existe entre la agenda del bloque liderado por Beatriz Sánchez y la del candidato de la Fuerza de la Mayoría. Por lo que descartó que se produzcan negociaciones o más guiños hacia ese bloque.

También coincidió con los dichos de los propios dirigentes del FA en cuanto a que los votos no le pertenecen a los partidos ni a los partidos ni a los dirigentes, por lo que Órdenes destacó que “en ese sentido creemos que es un tema de indentidad política y tenemos un domicilio político que es el progresismo”.