La segunda vuelta sube el tono

El candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, criticó con dureza a su rival, Alejandro Guillier, por su propuesta de condonar el CAE (el crédito con aval del Estado que permitió a miles de estudiantes financiar su educación superior) al 40 % de los sectores más vulnerables.

El ex presidente dijo que Chile necesita a candidatos que hagan propuestas "en forma responsable", que se puedan cumplir "y desde ese punto de vista yo veo que algunos, con tal de aferrarse al poder y sus prebendas, están dispuestos a hacer cualquier cosa".

Agregó que un eventual gobierno de Guillier "será dominado por el Partido Comunista y los sectores más extremistas de nuestro país… Yo veo que el candidato Gullier está cada vez más violento, más demagogo, más populista, más errático y se parece cada vez más a Maduro".

Ofensiva oficialista

Desde el otro lado de la vereda política, la presidenta Michelle Bachelet llamó a votar en la segunda vuelta, durante una visita en Copiapó, donde inspeccionó las obras del Hospital Regional San José del Carmen.

"Este 17 de diciembre salgan de sus casas, vayan a votar, elijan a quien para ustedes es la persona que va a garantizar el desarrollo de Atacama y de Chile, un desarrollo humano donde crecer no sea a costa de perder derechos sociales, sino por el contrario, de ampliarlos".

La mandataria aprovechó la oportunidad para defender sus reformas: "Creo que son un ejemplo de que uno puede en Chile avanzar en derechos sociales si trabajamos con unidad y convicción (...) Al país le ofrecimos una propuesta amplia, ambiciosa que no se agotaba en cuatro años, sino que se proyectaba más allá de ese mandato, porque las verdadera transformaciones toman tiempo”.

Los números de Gullier

La propuesta de Guiller sobre el CAE ha sido vista como un guiño al Frente Amplio. Esta mañana, en radio Cooperativa, el jefe programático de la candidatura de Fuerza de la Mayoría, Osvaldo Rosales, explicó la fórmula que beneficiaría al 40% más pobre de los estudiantes, es decir 575 mil personas.

Según el economista, se financiará con recursos fiscales y costará entre 0,14 y 0,16 puntos del PIB anuales (US$ 350 millones). Sin embargo, precisó que no era realista extenderla al resto de los deudores: "si uno suma la deuda CAE más Fondo Solidario son US$ 12.300 millones. Y eso hace absolutamente inviable la condonación".

El proyecto significaría un desembolso de US$ 1.400 millones en el período de gobierno. Pese a lo abultado de la cifra, aseguró que era posible. "Como nuestro gobierno va a crecer entre 3,5% y 4%, va a haber recursos suficientes para ello".

Ciudadanos con Piñera

Entretanto, hoy se oficializó el apoyo de algunas figuras de Ciudadanos a Piñera. "No somos de derecha", dijo Juan José Santa Cruz, ex DC, al anunciar que votará por el candidato de Chile Vamos. "No nos hemos cambiado de vereda; creemos que este país se juega en la próxima elección el destino de seguir una estrategia de desarrollo para todos los chilenos o un retroceso a políticas de los años 60".

El empresario Rafael Guilisasti, también fundador de Ciudadanos y ex presidente de la CPC (2008-2010), dijo"que desde un eventual futuro gobierno (de Piñera) hay más posibilidades de enfrentar actualmente los desafíos que tenemos".

Velasco anulará

Finalmente, el ex ministro de Hacienda y ex candidato presidencial, Andrés Velasco, aclaró que votará nulo.

"No voy a votar por el mal menor", reafirmó el economista, que sufrió una dura derrota en su campaña al Senado por el Maule.