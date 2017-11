Guillier endurece discurso hacia el Frente Amplio

El candidato presidencial del oficialismo, Alejandro Guillier, le respondió al diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, señalando que el momento histórico que vive el país exige responsabilidad.

Guillier abordó así el emplazamiento que le hizo el diputado por Magallanes respecto de que tiene que decidir si gobernará para la Sofofa o para el electorado que votó por el Frente Amplio. Antes, el senador había llamado a ese sector a desoír la historia.

"Yo creo que el momento histórico que vive el país exige responsabilidad y no caricaturas" y añadió que "espero que todos se pongan a la altura de las circunstancias, esto no es un juego de palabras, no es un juego de quién es más ingenioso. Hay que entender lo que esta en juego", dijo el periodista tras recorrer el ex Hospital Metropolitano.