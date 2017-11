Poder

Cadem se atreve con una nueva encuesta y predice un empate entre Piñera y Guillier

Aspecto destacable de la medición es que casi un un 23% señala que no sabe, no responde, nulo, blanco, por ninguno o no votaría.

Uno de los grandes perdedores de las últimas elecciones fueron las encuestas. Pese a ello, Cadem, una de las más criticadas, lanzó la primera medición post primera vuelta y se atrevió a dibujar un panorama de cara al balotaje. Según el sondeo, desde un punto de vista estadístico, la elección del próximo 17 de diciembre se encuentra empatada. En el total de la muestra, con 1.442 casos aplicados en 137 comunas de las 15 regiones del país, Sebastián Piñera obtiene un 39,8% de las menciones y Alejandro Guillier un 37,3%. En un dato muy decidor, un 22,9% señala que no sabe, no responde, votará nulo, blanco, por ninguno o no votaría.