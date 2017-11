Poder

Jaime de Aguirre: “No me complica reencontrarme con Piñera (en TVN)”

A días de que el Senado aprobara la capitalización de la estación pública, Jaime de Aguirre aún no se siente triunfador: cree que el “sí” de los diputados “no está garantizado”. Confiesa que quiere mantenerse en el cargo sea quien sea el futuro Presidente de la República, y asegura que, pese al conflicto que tuvo con Sebastián Piñera por las boletas de SQM, “en esta relación específica, no tengo por qué no confiar en él”.

Por: Mariá José López

Fotos: Álvaro de la Fuente -¿Aliviado? -Aliviado sí, pero no seguro. El 7 de noviembre, el Senado aprobó el proyecto de ley que busca capitalizar Televisión Nacional a través de una inyección de 47 millones de dólares y otros 18 millones para la creación de una señal cultural.

El camino tiene ripios. En un mes más le toca enfrentar a la Cámara de Diputados. A pesar de que ahí hay oposición, Jaime de Aguirre, director ejecutivo de la estación televisiva, está “optimista”. “La Cámara es más diversa, eso la hace más compleja. Pero pienso que está el sentido común en el ambiente para pensar que sí se va a aprobar”, indica desde su oficina en el tercer piso de TVN, sitio en el que está instalado desde diciembre de 2016, tras suceder a Alicia Hidalgo y a Carmen Gloria López. Él es el tercer “DT” del canal bajo la presidencia de Ricardo Solari... “(Con Ricardo Solari) somos amigos desde chicos. Además lo defiendo porque él ha logrado un directorio muy unido para llevar adelante este proyecto de ley”. Si eres suscriptor, continúa leyendo esta nota en el papel digital.

