Nueva plataforma chilena para los que siempre quieren aprender algo nuevo

Su fundador, Tomás Cifuentes, lo define como “el nuevo Despegar.com, pero de los cursos o clases de todo tipo, y no sólo de Chile, sino de toda Hispanoamérica”. Se trata de getcursos.com, una plataforma dirigida a los más inquietos y “mateos” por aprender. Un espacio donde se pueden encontrar clases desde Egiptología con la Universidad Autónoma de Barcelona; cómo ser fashion buying (Encargado/a de Compras) con E, The College of Fashion & Design; cómo hacer verdaderas pastas italianas junto a un chef italiano, entre otras curiosas actividades.

Cifuentes es ingeniero comercial de la Universidad Católica y anteriormente también fue fundador de reqlut.com, marketplace de trabajos en la cual logró una comunidad de más de 5 millones de candidatos y más de 80 mil empresas.E ste emprendimiento también está conformado por Pablo Pumarino, ingeniero civil en TI UC, ex jefe de Proyectos TI de Latam Airlines y de Pc Factory, quien es el CTO de getcursos.com y se encarga de todo el aspecto técnico del proyecto.

“Hemos desarrollado esta plataforma para que sea lo más simple y amigable posible. Es por eso que algo central de nuestra página es el buscador, donde puedes filtrar lo que necesitas por palabras claves, horario, precio, ubicación y nivel, entre otros. Además, dentro de esta misma página puedes ver la información básica de los cursos: nombre, institución que lo dicta, el lugar, los horarios disponibles y el precio”, explicó Pumarino.

Reserva tu asiento en la clase

Esta iniciativa es apoyado por capital de 3 inversionistas ángeles –ex ejecutivos de BTG Pactual-, por capital semilla de CORFO y es patrocinado por Incuba UC. La plataforma facilita la búsqueda, comparación e inscripción de los usuarios de clases tradicionales, pero también recreacionales. “Su modelo de negocios ayuda a distintos proveedores que cuenten con espacios en sus cursos, asegurando lo que llaman ‘asientos’ en la clase”, explicó Cifuentes.

“Ayudamos a los educadores a encontrar nuevos alumnos, aumentamos sus ventas al vender sus asientos libres con lo que aumentarán sus ingresos de un 7% a un 100%, a través de un sistema de yield managament, siendo la primera solución de marketing basada en rendimiento para educadores. Lo mejor es que sólo cobramos cuando vendemos un asiento”, destacó el fundador de getcursos.com.

Las personas que adquieran sus cursos ganan puntos, los que se van acumulando para generar descuentos en próximos cursos.