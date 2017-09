“Cinco días sin luz fue una consecuencia de los árboles, solo eso”

Por: Carla Sánchez M.

Fotos: Verónica Ortíz.

Los ánimos dieciocheros se sienten en los cuarteles centrales de Enel Chile, en calle Santa Rosa. En plena entrada están exhibidas las parrillas eléctricas, unas redondas con tapa, igual que las clásicas, pero que en vez de usar carbón se enchufan.

-¿Quedan ricos los asados?

-Funcionan bien, pero no las he probado. No creo que cambie el gusto de la comida –ríe Francesco Starace...

“Vamos a ver un nuevo crecimiento de las energías renovables en Chile como sustituto de las plantas térmicas, porque van a ser más baratas”. “El factor nieve, bueno, era la primera vez en 46 años que había una cantidad tan grande sobre Santiago, no creo que sea tan fácil precisamente anticipar”.

