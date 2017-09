Poder

Sólo 69% de las compañías entregará aguinaldo para Fiestas Patrias

Dentro de las principales razones del porque las empresas no entregarán ningún tipo de bono, se encuentran, el considerar un gasto innecesario, no les interesa el dar esta gratificación, no han sido asesorados en el tema o simplemente no conocen las consecuencias positivas que aporta.



Con el objetivo de evaluar el ambiente laboral a pocos días de Fiestas Patrias, Hays, la empresa líder en reclutamiento y selección especializada con base en Reino Unido, desarrolló una encuesta entre casi un centenar de gerentes, altos ejecutivos y trabajadores de empresas chilenas y extranjeras que operan en nuestro país, quienes aportaron su percepción al respecto. De acuerdo con la encuesta, a pesar de que al 89% de los consultados le gustaría recibir algún bono o aguinaldo para estas fechas, sólo un 69% de los participantes declaró que su empresa le entregará un bono o aguinaldo para esta festividad. La cifra muestra un claro contraste con los resultados obtenidos en la misma encuesta del año pasado, que indicaba que el 94% de los consultados recibiría algún tipo de aguinaldo. ¿Las razones por las que las empresas no entregarían aguinaldos? El 44% de los entrevistados considera que las empresas ven este bono como un gasto innecesario. Otros motivos señalados por los participantes indicaron que a las compañías simplemente no les interesa, no han sido asesoradas en el tema, o, en menor medida, porque no saben las consecuencias positivas que aportan. Más de la mitad de las personas consultadas que sí recibirá el bono (52% del total) afirmó que lo destinará para celebrar el 18 de septiembre en familia, el 25% lo usará para pagar deudas, mientras que el restante 23% lo empleará para sus ahorros. Para el 80% de los beneficiados, los rangos de los aguinaldos para Fiestas Patrias variarán entre los $10.000 a $100.000. Sólo el 21% del total de los miembros de la encuesta espera recibir un aguinaldo promedio entre $100.000 y $200.000. Otros datos de la encuesta indican que la mitad de los que recibirán el aguinaldo no obtendrán beneficios adicionales en sus empresas como días libres o canastas familiares. La encuesta Hays “18 de septiembre en el Mundo Laboral 2017” además, ilustró que las celebraciones de Fiestas Patrias son una fecha especialmente importante para el 85% de los consultados. Para las organizaciones, este dato no pasa desapercibido, y se otorga gran valor a las experiencias dieciocheras: el 62% de las compañías consultadas realizará algún tipo de actividad para esta fecha. El tradicional asado, un almuerzo en un restaurante chileno, o la clásica empanada con chicha son las opciones más elegidas para celebrar en conjunto. Luciana Bengardino, gerente de nuevos negocios de Hays Chile, comentó que “a diferencia de nuestro sondeo del año pasado, cuando se hizo entrega de un aguinaldo o beneficios económicos al 94% de los encuestados, este año se percibe un gran interés de las empresas por ofrecer a los empleados, más que un incentivo económico, un experiencia dieciochera que todos los trabajadores puedan disfrutar en conjunto”.