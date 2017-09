Goic insta a entregar a la Fiscalía toda la información solicitada

En contraste con la mayoría de sus pares en la Cámara Alta y en la línea pro transparecia que ha levantado durante su candidatura presidencial, Carolina Goic reiteró que "en esto uno tiene que actuar con máxima transparencia y frente a una investigación o a una solicitud dentro información de investigación se debe entregar todo" e insistió en que se debe colaborar ya que "quien nada hace nada teme".

A juicio de la senadora no debe quedar la impresión de que se esté haciendo una defensa corporativa y que eso "no es necesario cuando no se ha hecho nada que no sea correcto".

Respecto al debate por el respado del gobierno a Alejandro Guillier en la polémica, Goic negó estar molesta, "lo que yo sí quiero señalar es que la actuación del gobierno en estos meses no es neutra".

También agregó que de ahí "la importancia de que se fije la prioridad en aquellas cosas que la gente está pidiendo como prioritarias", como por ejemplo que se mantenga la urgencia en la reforma previsional o se vaya a bajar la urgencia al proyecto del Sernac.

