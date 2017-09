Guillier bajo presión por denuncia de pago por asesorías cuestionadas

Desde los partidos que lo apoyan, esta mañana se contactaron con el candidato Alejandro Guillier. ¿La razón? Que los trascendidos acerca de que el senador habría pagado, con recursos de la Cámara Alta, a una empresa de asesoría externa que no habría hecho más que copiar informes elaborados por este organismo, generaron inquietud en las filas del guillierismo. Y si bien durante la jornada se le ha tratado de bajar el perfil a la información, más preocupante aún fue el hecho de que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente podría extender a los senadores la investigación que ya realizaba en la Cámara sobre asignaciones parlamentarias.

Casi como una premonición, este mismo lunes el candidato dialogaba con representantes de la Cámara Nacional de Comercio, a quienes les contaba que tanto la oposición como los medios de comunicación le habían buscado a él mismo y a su familia alguna cosa que sacarle y que no habían encontrado nada. Esa situación cambió, cuando esta mañana un artículo de Radio Biobio apuntaba a que habría pagado con recursos parlamentarios la elaboración de informes copiados de internet.

El artículo periodístico encendió las alarmas en el entorno del candidato que tenía actividades en la mañana, misma situación de su jefe de campaña, Osvaldo Correa, quien participaría en un evento del partido Radical, junto al timonel de la tienda, Ernesto Velasco.

Así, tras participar en una actividad de la Fundación País Digital, Guillier se hizo cargo del tema. Como primera medida, el aspirante a La Moneda del PR, PS, PPD, PC, IC y MAS intentó contextualizar la situación, explicando que en su calidad senador independiente trata de estar informado de lo que ocurre en las comisiones y como no cuenta con un equipo que pueda actualizarlo de lo que ocurre en las que no puede participar usa las asesorías para que lo mantengan al tanto.

También explicó que estos profesionales "me hacen estudios comparados de lo que ocurre en otros países en esas materias; por lo tanto, es lo que puedo hacer como independiente para saber qué pasa en otras comisiones en las que yo no participo" e instó a los medios a "que revisaran todo en la página del senado y además es auditada. No hay nada que ahí no haya pasado por los controles del Senado. Son informes de asesorías y los informes de asesorías que se nos entregan quedan a disposición de la ciudadanía".

