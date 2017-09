Gobierno chileno condena ensayo nuclear de Corea del Norte

Aunque el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz -a través de Twitter- en horas de la mañana condenó los ensayos nucleares de Corea del Norte, hace algunos minutos la Cancillería emitió una declaración oficial agregando que "constituyen una grave provocación y amenaza a la paz y seguridad de la península coreana y del sistema internacional".

"Este ensayo nuclear contraviene las normas del derecho internacional y recientes resoluciones del Consejo de Seguridad... que hacen un llamado a no realizar nuevas detonaciones nucleares y cesar todas las actividades relacionadas que son contrarias a los mandatos de las Naciones Unidas, como al sistema internacional de no proliferación", menciona el comunicado.

Asimismo, señala que el gobierno de Pyongyang debe abstenerse de realizar otras detonaciones nucleares y, por el contrario, pidió avanzar en los acuerdos necesarios que permitan a ese país retomar el estatus de Estado no poseedor de Armas Nucleares en el Tratado de No Proliferación (TNP), sometiendo sus instalaciones nucleares a las inspecciones de salvaguardia de la Organización Internacional de Energía Atómica.

Sobre la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ayer no sólo no descartó la posibilidad de una acción militar, sino también amenazó con suspender el comercio con cualquier país que haga negocios con Pyongyang, el gobierno chileno hoy no se manifestó.