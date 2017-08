Rodrigo Valdés: “Tenemos un tema de arrebatos populistas que hay que contener”

Por: Carla Sánchez y Roberto Sapag.

Fotos: Verónica Ortíz.

Quizás la expectativa de armar maletas pronto, de embarcarse junto a su familia rumbo a Buzios (ojalá a un lugar sin señal de teléfono ni Internet, como le pide su señora), es lo que le permite al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, mantener ese aire zen con que responde incluso las provocaciones más brutales.

Es cierto que el hombre tiene sus arrebatos, como ha quedado registrado cuando ha debido exorcizar las invocaciones populistas de algunos parlamentarios en duras negociaciones de plata. Pero la verdad es que, en general, el estoicismo y la contención son la norma en la performance del conductor de las finanzas públicas. Esa característica le ha permitido soportar –con rostro impávido– embestidas que incluso pueden resultar escalofriantes, como por ejemplo, la de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien, tras insultarlo a garabato limpio, lo acusó de ser un “entregado al empresariado” en la discusión del reajuste al sector público.

Se ha puesto de moda decir que Valdés está solo; que el mundo político le quiere hacer la cama o, a lo menos, perturbarle el sueño. Él se toma la situación con calma y, en último término, la asume con santa paciencia. Dice que así son los gajes de su oficio, que lo sospechó desde un principio y que mientras cuente con la confianza de la profe, él seguirá firme en lo que sostiene es su posición en la cancha: “La de un seis, es decir, la de un volante de contención”.

-¿Se siente solo, ministro?

-No, me siento acompañado por muchos. En Hacienda cuento con un equipo de primer nivel integrado por economistas y abogados; tenemos un comité económico de ministros que se junta y discute –con una visión muy constructiva– y nos apoyamos mucho, y también un comité político…

-Pero en el ambiente político hay gente que dice que usted es un factor de tensión dentro de la Nueva Mayoría…

-No me acuerdo de algún ministro de Hacienda que no haya tenido ese rol, es parte de la pega. El ministro de Hacienda es el que pone los límites, el que contiene, el que dice hasta dónde se puede ir y, por lo tanto, es parte del job description.

-Es como la soledad del poder…

-De nuevo, no. Hay mucha gente que entiende la importancia de esto. Cuando llegué a esta pega y tuve mis primeros entuertos, Pepe Auth me dijo: “Ésa es la pega… tenemos al ministro de Hacienda de vuelta”.

-¿Hay riesgo de que ese mundo político quiera hacerle una encerrona o una “ley del hielo”?

-No, a juzgar por cómo nos ha ido con los últimos proyectos económicos: acabamos de aprobar la capitalización de Codelco, sacamos la ley de productividad súper rápido y si bien la comisión del mercado financiero no fue fácil (porque era compleja), al final hicimos cambios muy radicales y se aprobaron. Para nuestra agenda económica, siento más bien apoyo del Congreso que lo contrario.

Ahora, de que nos peleamos porque ellos quieren un reajuste más alto, eso es parte del rol de los respectivos actores. En la medida que yo esté respaldado por la presidenta y por el comité político, no veo ningún riesgo en estas pequeñas trifulcas de lunes, que más bien son prensa para dos o tres diputados.

-¿Ve arrebatos populistas en algunos de esos parlamentarios?

-¡De todas maneras! Con las sanitarias, por ejemplo, estamos analizando cuáles son los mejores caminos para deshacer esos impulsos populistas evidentes. Algunas cosas sobre ese proyecto, como dijo el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, son interesantes, uno las puede trabajar, pero dos o tres cambios a las reglas del juego porque sí… No.

-OK, pero tan preocupante como ese cambio a las reglas del juego es que la aprobación del proyecto en la Cámara fue unánime…

-Por supuesto. Y también lo fue la propuesta de hacer gratis el Transantiago. ¿Es eso un impulso populista? Lo único que puedo decir es que sí. Si es gratuito, entonces, ¿por qué no lo es también la comida? Tenemos ahí un tema de arrebatos populistas que a veces hay que contener, pero que no debiera ser tan alarmante en la medida que los políticos, que el proceso político, mantenga el orden. Hay un Senado que revisa, hay un Ejecutivo… Vean los discursos de los candidatos presidenciales: son bastante más centrados o responsables que lo que uno ve en el día a día.

-Pero, ministro, ¿pudo haber sido, por ejemplo, la idea de la gratuidad universal en educación la que abrió esa caja de Pandora?

-Hay algunos que han dicho que le pegamos con un palo al avispero. Sin embargo, yo creo que los tiempos son distintos y que el descontento –sobre todo por la falta de confianza– hace que gente trate de aprovecharse como sea, y un mecanismo es plantear que sea gratis el Transantiago, por ejemplo, o no pagar impuestos, etc.

Hay que trabajar más como país para tratar de reconstruir un tejido de confianza en que la gente no sienta esta pulsión de tratar de aprovecharse del sistema. Eso queda como gran tarea.

Ahora que todo eso tenga que ver con gratuidad, pienso que no. Esto va mucho más allá: es una reacción al abusos de carteles, a la noción de que la plata y la política están mucho más relacionadas de lo que se esperaba…

“Las reformas van a pagar en el mediano plazo”

-¿Descartaría que las débiles expectativas tengan que ver con la forma en que se gobernó durante estos tres años?

-Nunca descartaría que la política de corto plazo y que las reformas sean inocuas para el ciclo económico. Siempre he dicho, desde que comencé como ministro, que había un porcentaje del ciclo que se debe, no a las expectativas, sino a los efectos de verdad de una reforma. Si uno sube la tasa de impuestos a las empresas, eso tiene una consecuencia en la inversión porque cambia el costo de capital. Puede ser más grande o más chico, pero hay un efecto. La pregunta es: ¿vale la pena hacerlo si con eso vamos a tener recursos para hacer reformas que son muy importantes, como la educacional? Como dice el FMI, esto paga, pero hay que comerse un corto plazo que es más malo. Es clave para la credibilidad y la confianza decir la verdad: las reformas tienen efectos de corto plazo y eso no significa no hacerlas, sino tener claridad de que esas cosas pasan.

-Pero la preocupación también es que tengan consecuencias de largo plazo. Ya hay quienes piden pensar en bajar impuestos a futuro.

-No creo que sea así. Y eso sí depende crucialmente de cómo se use la recaudación de los impuestos.

Chile posee una carga tributaria recién parecida a la de las economías medianas en la OCDE. Decir que el país tiene un exceso de impuestos, me parece una afirmación bastante temeraria. Sé que algunos creen que bajar impuestos es fantástico porque se recaudaría más al final. Es difícil pensar en eso. Al revés, diría yo: la clave acá está en cómo se usa la plata bien.

-¿Cómo se usa bien?

-Por ejemplo, en la reforma educacional. Una típica cuestión es decir que se va mucha plata a la Carrera Docente. Pues bien, en esta PSU observamos un efecto mucho más notorio y rápido de lo esperado: la cantidad de alumnos mejores que quisieron estudiar Pedagogía. Cómo subieron los puntajes de corte de estas carreras. Eso va a demorar no sé cuántos años en tener efecto en nuestro potencial, pero si estábamos de acuerdo en que el problema de Chile eran el capital humano y la energía, resulta que lo de la energía lo solucionamos y ahora estamos encaminados a resolver lo del capital humano. Las reformas van a pagar en el mediano plazo.

-¿Cuán frustrante han sido para usted los últimos datos económicos?

-Ha sido más difícil dejar el escenario de bajo crecimiento atrás y las cifras de los últimos dos meses –octubre y noviembre, más unos poquitos datos de diciembre– muestran que terminamos el año por debajo de lo que esperábamos. Si uno le pone perspectiva a esto, se da cuenta de que la economía está acomodándose a un escenario nuevo. Uno ve otras economías y la verdad es que las cosas en Chile funcionan. Acaba el FMI de bajar las proyecciones para Latinoamérica, lo que muestra que la región sigue aproblemada.

Para este año, tenemos noticias que ayudan a pensar que el crecimiento tiene que ir aumentando. Ciertamente puede haber más shocks, pero si uno ve lo básico, la política macroeconómica va a tener mayor impulso básicamente por inversiones en concesiones, de las empresas públicas, en particular. En segundo lugar, tenemos un aumento del precio del cobre, que ha sido bien sorprendente…

-Un salvavidas…

-Al revés; unos plomos que se nos sacan… y eso va a ayudar… Pero hay algo más que va a ayudar. Si uno ve los indicadores de confianza, se observa un mejoramiento bastante importante en los últimos meses. Cuando hablé de los “aires primaverales” me refería a eso…

-¿Vamos a crecer más que 2% en 2017?

-Eso espero, pero más allá de un número particular, simplemente constatar que hay determinantes de crecimiento de corto plazo que se ven mejor.

-Hay quienes dicen –quizás con su qué político– que la confianza mejora porque los agentes económicos comenzaron a descontar este gobierno.

-Las expectativas económicas, o la sensación de la gente, no tiene un quiebre con un gobierno u otro. Un proyecto de inversión no se juega en un año, sino en muchísimos. Lo importante es que tengamos reglas que puedan mantener cierto curso de acción hacia adelante y que dé sensación de confianza. Tenemos la suerte en Chile de tener eso bastante desarrollado, no garantizado, pero bastante desarrollado.

-¿Cuán preocupante fue para usted el informe de Fitch, que bajó la perspectiva crediticia de Chile?

-Fue una alerta que más o menos esperábamos. Nosotros estamos siempre en contacto con las clasificadoras. Ya México y Colombia estaban con estas mismas alertas, no sólo por Fitch, sino que por otras también. A mí lo que más me preocupa de las clasificadoras es cómo evitar que Chile entre eventualmente en una espiral de negatividad, en que ante un downgrade se reaccione con política y las cosas empeoren y haya otro downgrade. Es muy fácil que eso pase y se ha visto muchas veces: que uno entra en un círculo vicioso.

-¿Podemos evitar un downgrade?

-No depende de nosotros y puede suceder. Lo importante acá es que no entremos en una espiral.

-Hay quienes insisten en echar mano a una expansión fiscal. Eso es lo que planteó el economista Ricardo Ffrench-Davis hace unos días. De lo contrario, dijo, estamos condenados a crecer un 2% y menos. ¿Es viable?

-Es una discusión que vale la pena y creo que Ricardo hace preguntas que son válidas. Pero no creo correcto pensar que es la política fiscal la que tiene que hacer el trabajo, por varias razones. En lo que sí estoy de acuerdo es en que se necesita más impulso macroeconómico. Esta gente que dice que porque hay un shock de confianza no se necesita un impulso macro, yo los habría rajado en mis cursos de macro. ¿Cómo se hace ese mayor impulso macro? Ésa es la cuestión que tenemos que calibrar.

-¿Y cómo se hace?

-Del lado fiscal, lo que estamos haciendo, primero, es una consolidación muy suave. No por nada, las clasificadoras de riesgo nos están mirando con mucho cuidado. Uno podría haber hecho una consolidación rápida, con más efectos contractivos, y eso no lo estamos haciendo para no tener influencias en la economía. Pero como estamos caminando un sendero que tiene precipicios para los dos lados, el recorrido hay que hacerlo con el cuidado respectivo también para el otro lado, cuidando la sostenibilidad de la deuda, de las tasas de interés, etc. Además, la política fiscal no es sólo el gasto fiscal del presupuesto. Lo que nosotros estamos empujando en términos de empresas públicas y concesiones es mucho más grande que decir, por ejemplo, que vamos a aumentar la inversión pública en 3,5%.

Ahora bien, el segundo punto relevante tiene que ver con la interacción monetaria y fiscal y eso evidentemente no depende del gobierno, ni del Ministerio de Hacienda, sino que del Banco Central autónomo y ellos tomarán las decisiones que estimen pertinentes. Pero ya el mercado anticipa tres cortes de tasas, y eso es mayor impulso macroeconómico.

Por eso, y volviendo al tema de French-Davis, estoy seguro de que se requiere ese impulso y creo que se está materializando de distintas maneras hoy. Al mundo político le interesa mucho el crecimiento a corto plazo. De hecho, sin ir más lejos, Carlos Montes siempre ha propuesto una expansión fiscal. Yo no tengo nada en contra de darle un rol a la política fiscal, pero cuando se agota la política monetaria. Los que me han acusado de monetarista, ¡no entienden nada!

“Los mea culpa los haremos después de terminar”

-¿Qué rol juegan los empresarios en recuperar la confianza?

-Los empresarios tienen una tremenda pega que hacer, al igual que los políticos, en buscar legitimar su posición. Yo les he dicho que es urgente que lo hagan bien, porque si no tendremos un país en que la gente no quiere ser empresario porque es mal visto.

-¿Cómo se ha sentido con la dirigencia gremial empresarial? ¿Han jugado un rol constructivo o no?

-Han jugado un rol de defender las ideas que tienen, me gustaría que tuvieran más matices en su vida y reconocieran mejor las complejidades de la realidad, pero ellos tienen todo el derecho de jugar el rol que han desempeñado.

-¿Están al debe?

-En cosas como la falta de libre competencia, sí. No tiene nada de malo financiar la política, el problema es lo que había a cambio. También está al debe el mundo político, que tiene problemas incluso más complejos de percepción pública. Y las elites en general, las cuales hay que validar. No hay receta para ello. Va a ser un camino largo…

-¿Cuáles son sus expectativas con Alfredo Moreno?

-Vamos a ver cómo le va, tiene que hacer su pega. No me gustaría adelantar nada.

-Usted dice que el mundo político está al debe, los empresarios también. ¿Usted se siente en algo al debe?

-Siempre uno piensa en haber hecho cosas distintas. Los mea culpa los haremos después de terminar.

-Algunos le reprochan que ha estado en la defensa y no en el ataque en materia económica…

-Siempre digo que he jugado más bien de 6, eso para los no futboleros no dice mucho, pero el 6 es el volante de contención, que también sube en la cancha. Me ha tocado entrar en un período difícil, porque no empecé al comienzo del gobierno, y eso es nuevo para cualquier ministro desde la transición a la democracia.

-¿Esperaba una pega tan dura?

-Sabía en lo que me estaba metiendo.

-Si le volvieran a ofrecer un cargo político en un próximo gobierno, ¿aceptaría?

-Yo creo que no, porque tengo un compromiso de dedicarme más a la familia en los próximos años.

“Las donaciones vía disminución de impuestos son un arma de doble filo”

-Ministro, ¿qué pasa con la ley única de donaciones que presentó Piñera en sus últimos días? ¿Por qué no se le ha dado urgencia a ese proyecto?

-Nuestra visión en Hacienda es que las donaciones a través de disminuciones de impuesto son un arma de doble filo. Ahí hay consideraciones que van desde razones democráticas hasta problemas de recaudación. Y en honor a Jaime Crispi, que fue un economista que murió en circunstancias muy trágicas y que era experto en esto, la verdad es que hemos mantenido una posición en contra por los riesgos fiscales y democráticos que le señalo.

-¿Cuáles son los riesgos democráticos?

-Simple: ¿por qué el gasto fiscal lo tiene que decidir un ciudadano y no la democracia?

-¿Aunque ese ciudadano quiera hacerse cargo de un problema social?

-Eso, que lo haga la democracia.

-Pero no siempre lo hace.

-Bueno, habrá que preguntarle eso la democracia... Insisto, ¿por qué las preferencias de una persona tienen que valer más a la hora de cómo se gasta un peso fiscal que las preferencias de la democracia?

________________________________________

El escenario internacional:

“Sería grave que entráramos en un período de proteccionismo”

-Según varios informes, este 2017 será el período de mayores riesgos geopolíticos desde la II Guerra. ¿Cómo ve usted el escenario global?

-Hay muchos temas pasando que son importantes, el más global se trata de esta rotación de EE.UU. desde China a Rusia, y que tiene consecuencias bastante abiertas. Después hay temas específicos con la nueva administración de Trump que creo que merecen atención. Uno, es el tema comercial. Esta idea de revisar los acuerdos de libre comercio, transformar el TPP en acuerdos bilaterales, ciertas indicaciones de que ellos, EE.UU., estarían por tener más protección… todo eso tendría consecuencias. Sería bien grave para la economía global que entráramos en un período de proteccionismo.

Además, hay un tema bien específico, pero de alcances internacionales, que tiene que ver con la reforma tributaria que se está discutiendo en EE.UU. El Congreso ha ido avanzando en una serie de cambios que pueden tener consecuencias complicadas para el resto del mundo, casi obligando al resto a tener que adaptarse a esa nueva realidad tributaria. Si sale como se está discutiendo en la Cámara de Representantes, habría muchos incentivos a que las empresas se fueran a EE.UU., por el tipo de impuestos que pondrían a las importaciones. Eso, si sucede, podría empezar a cambiar las discusiones tributarias de los demás países...

-¿Todo ese cuadro afectaría incluso a Chile?

-Incluso a nosotros, aunque somos un pelo de la cola.

-Pero lo que ocurra allá no debería tener efectos fuertes en Chile. De alguna manera, estamos en el trasero del mundo.

-Eso mismo también nos hace vulnerables.

-¿En qué sentido?

-En que somos un país chico.

-Se ha dicho que el TLC con Chile va a ser la última preocupación de las autoridades norteamericanas.

-No sé por qué se dice eso tan fácilmente. Podría no serlo, ojalá fuera así, pero ¿y si no? Debemos tener una visión, estar preparados. Recuerde usted que además estamos en una lista de países que ellos consideran que no cumplen ciertos acuerdos.

-Considerando el momento, ¿no era importante que fuera a Davos?

-Si uno aprende algo en esta pega es a priorizar. Hay una restricción presupuestaria, y esta semana tenemos muchos temas importantes en Chile. Decidí quedarme porque además de la agenda del Congreso, teníamos el tema de la nueva consejera del BC y temas del proyecto de nueva educación pública.

-Dicen que Rosanna Costa no era su candidata, que usted quería a Alberto Naudon.

-Yo hice conversaciones con varios economistas y por suerte tenemos muchos y muy buenos en Chile, y Rossana claramente es una de ellos. Y hubo finalmente una combinación de tener una muy buena economista con apoyos suficientemente amplios.