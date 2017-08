“El Frente Amplio es más bien un frente angosto”

Por: Marcelo Soto

Fotos: Verónica Ortíz

Cada cierto tiempo, Marcelo Cicali maneja hasta Las Cruces, toca el timbre de la casa de Nicanor Parra y le deja una caja con vinos, longanizas, prietas, arrollados. La última vez, en julio, le dejó embutidos de Don Lolo, un conocido carnicero de Casablanca, pipeños de Cacique Maravilla y un tinto de Bodegas Re, el proyecto familiar de Pablo Morandé. “A Nicanor lo conozco hace años, le gusta la cocina chilena y tomar un buen vinito, pero prefiero no interrumpirlo y dejarle algunas cosas con la nana”, dice Marcelo Cicali, dueño del Liguria junto a su hermano Juan Pablo...

“Evelyn Matthei ha sido una muy buena alcaldesa. Nos juntamos hace un par de semanas, fue una reunión muy amena. Tengo la mejor opinión de ella” (Marcelo Cicali).

“Nadie que trabaje o viva en Providencia durante los años en que estuvo Labbé, te podría decir que fue un mal alcalde. Se preocupaba ene y resolvía las cosas altiro” (MC).

“Para mí el clásico era Piñera-Lagos, pero el PS cometió un grave error. Y voy a votar por Piñera. Se necesita crecimiento” (Juan Pablo cicali).

“El tártaro de Baco es insuperable, el mejor de la ciudad, pero no lo puedo disfrutar, porque a Frédéric (Le Baux) no lo soporto. Sus políticas no me gustan nada” (JPC).