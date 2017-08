“La derecha no puede legitimarse moralmente sólo con números”

Por: Antonieta de la Fuente

Fotos: Verónica Ortíz

Ha bajado 15 kilos. Cuenta que producto de los analgésicos que tuvo que tomar después de una operación en su rodilla izquierda, perdió el apetito e incluso dejó de tomar vino, porque le caía muy mal. Ahora que dejó los remedios, toma a veces una copa y ha vuelto a disfrutar de la comida, pero no con las mismas ganas que antes. Está contenta porque no sufre haciendo régimen y su ropa le queda grande. “Espero que siga así”, dice...

“Yo tuve una guagüita que nació y se murió porque no era viable, y no me habría perdido haberla tenido conmigo nueve meses. Otros pueden pensar otra cosa, pero yo bajo ninguna circunstancia habría podido matarla”.

“Cuando oigo a Matías Walker decir que él está dispuesto a votar por la Beatriz Sánchez si va a segunda vuelta, entonces digo ‘uhh, la posibilidad de la Nueva Mayoría de ganar en segunda vuelta no está descartada’”.

“Creo que no puedes legitimar moralmente a la derecha con números, por mucho que tengas más crecimiento económico. el capitalismo, en todo el mundo, es el único sistema que ha producido prosperidad y que ha reducido la pobreza”.