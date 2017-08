Tribunal Constitucional publica fallo del proyecto del aborto en tres causales

La noche del lunes, el Tribunal Constitucional dio a conocer la sentencia completa del fallo con los argumentos y detalles para despenalizar el aborto en tres causales en un informe de 297 páginas.

En el fallo, el organismo señala que "la objeción de conciencia puede ser planteada legítimamente por sujetos jurídicos o asociaciones privadas", y que "pueden hacerla valer las instituciones religiosas, personas jurídicas o entidades con idearios confesionales que se proyectan hacia el ámbito de la salud (...) idénticamente pueden hacerla valer las instituciones religiosas, personas jurídicas o entidades con idearios confesionales que se proyectan hacia el ámbito de la salud".

También, el documento define que "El que está por nacer no es el único protegido por la Constitución. El legislador debe buscar la fórmula para que el que está por nacer pueda hacerlo. Pero a partir de cierto límite, los derechos de la mujer deben primar".

Agregó que “para los requirentes, si el acompañamiento no es disuasivo, no se protege la vida del que está por nacer. Sin embargo, a estas alturas, ya está claro que dicha protección no es un título para imponer sacrificios a la mujer. El Estado debe respetar la decisión, pero no imponerla ni coaccionarla”.

Además, el fallo opta por no definir el origen de la vida humana: "No le corresponde a este organismo establecer algo en este sentido. Más todavía si hay controversia científica en la materia. Y posiciones morales encontradas sobre este aspecto".

"Parece necesaria y razonable la diferenciación entre una persona y un nasciturus, entre un sujeto jurídico pleno de derechos y deberes y un sujeto que es aún una expectativa de persona, una vida en ciernes, sin duda objeto de valoración por el derecho que lo protege durante el desarrollo gestacional"

