Cadem: Alejandro Guillier empata en preferencias con Beatriz Sánchez

Según la última encuesta Plaza Pública Cadem, en un escenario de primera vuelta en la elección presidencial, Piñera se mantiene en primer lugar con un 43%. Por su parte, Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez quedan igualados en 18%. Más atrás siguen Carolina Goic (5%), José Antonio Kast (4%) y Marco Enríquez Ominami (3%). Un 9% de los votantes con mayor probabilidad de ir a votar se mantienen aún indecisos.

En cuanto a los distintos escenarios de segunda vuelta en votante probable y considerando la totalidad del mes de agosto, Sebastián Piñera se impone a todos sus posibles contrincantes y amplía su distancia de 6 a 11pts con Beatriz Sánchez, que en julio era su rival más competitiva. Piñera 50% vs. Sánchez 39%; Piñera 49% vs. Guillier 37%; Piñera 51% vs. Goic 27%; Piñera 53% vs. M. Enríquez Ominami 24%.

Respecto a la pregunta sobre quién cree que será el próximo presidente del país, el ex presidente Piñera alcanza, por un amplio margen, el primer lugar con un 69% (+1pto), mientras que Guillier se ubica 58pts más abajo con un 11% y Sánchez obtiene un 7%.

En otros temas, un 70% de los encuestados está de acuerdo con que el Tribunal Constitucional haya aprobado el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales. Además, un 38% afirma que precisamente la despenalización del aborto será el principal legado de la Presidenta Bachelet.