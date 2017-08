Los 10 multimillonarios tecnológicos más ricos de 2017 según Forbes

Por primera vez, en la tercera lista anual de Rich Forest en Forbes, los 100 multimillonarios más ricos de tecnología ganan más de US$ 1 billón. Su valor neto combinado de 1,08 billones de dólares es 21% superior al del año pasado, impulsado por un aumento vertiginoso en los precios de las acciones en compañías como Facebook, Amazon.com y el gigante social de los medios sociales Tencent.

La mitad del aumento de US$ 189 mil millones provino de los 10 multimillonarios más ricos en tecnología. Más de tres cuartas partes de los multimillonarios de la lista tienen más fortuna que hace un año.

El punto de corte para hacer la lista Richest In Tech de este año fue de $ 2.6 mil millones, arriba de $ 2.2 mil millones el año pasado.

Cincuenta miembros de la lista son ciudadanos estadounidenses, incluyendo ocho de los 10 multimillonarios de tecnología más ricos. Casi tres cuartas partes de estos estadounidenses viven en California, mientras que el resto está repartido entre otros ocho estados. Treinta y tres multimillonarios en la lista de este año son ciudadanos asiáticos y más de la mitad de ellos viven en China o Hong Kong.

Estos son los 10 más ricos del mundo de la tecnología en 2017 según Forbes :

10. Michael Dell – US$ 22.4 mil millones

9. Steve Ballmer – US$ 32.9 mil millones

8. Ma Huateng – US$ 36.7 mil millones

7. Jack Ma – US$ 37.4 mil millones

6. Sergei Brin – US$ 42.7 mil millones

5. Larry Page – US$ 43.9 mil millones

4. Larry Ellison – US$ 59.3 mil millones

3. Mark Zuckerberg – US$ 69.6 mil millones

2. Jeff Bezos – US$ 81.7 mil millones

1. Bill Gates – US$ 84.5 mil millones