Maduro pide ayuda a papa Francisco “para impedir que Trump invada Venezuela”

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó hoy que respeta "la ética" y "el espíritu" del papa Francisco, con quien dijo tener buenas relaciones, y le pidió ayuda "para impedir que el presidente estadounidense, Donald Trump, invada" a su país.

"Que el papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. Le pido al papa ayuda contra la amenaza militar de los Estados Unidos. Que no me abandone, que no nos abandone", declaró Maduro desde el palacio de Miraflores, durante una rueda de prensa con periodistas nacionales y extranjeros.