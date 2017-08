Javier Irarrázaval: “El 5% extra de cotizaciones podría tener un efecto regresivo”

Javier Irarrázaval, magíster en Economía Política para Países en Desarrollo de la London School of Economics y académico de la Universidad San Sebastián, cree que el aumento del 5% en las cotizaciones podría afectar principalmente a los trabajadores de menores ingresos. Y enumera tres efectos concretos: aumento del desempleo, precarización del empleo (informalidad) y menores sueldos reales.

Además, cuestiona las estimaciones del gobierno de un aumento de 20% en el ahorro previsional. “Ese 20% está pensado para los que se jubilan en 40 años”, dice,

-¿Considera que el 5% adicional con cargo al empleador podría tener un efecto en los índices de desempleo?

-La propuesta del 5% extra de cotizaciones previsionales es un impuesto al trabajo con cargo al empleador. Como en cualquier mercado, un impuesto a la demanda desplaza la curva de demanda hacia abajo. Así, si se aplica esta medida al sistema previsional chileno, se debiera esperar una disminución de la cantidad demandada de trabajo, lo que equivale a un mayor desempleo que, a su vez, conlleva una mayor informalidad en el mercado del trabajo —empleador y empleado podrían prescindir de un contrato laboral con tal de ahorrarse ese impuesto— y una potencial disminución de salarios reales.

Es difícil estimar qué tan fuerte sería la caída en la demanda de empleos como consecuencia de la aplicación de esta medida previsional. Clapes UC habla de una pérdida de 120 mil empleos. Ahora bien, esta caída sería especialmente pronunciada en aquellos submercados del trabajo que contemplan empleos de menor calificación y en los cuales es más fácil sustituir trabajo por capital. En otras palabras, el 5% extra de cotizaciones podría tener un efecto regresivo, afectando en mayor medida a los trabajadores de menores ingresos, en al menos tres formas: aumento del desempleo, precarización del empleo (informalidad) y menores sueldos reales.

-¿Qué le parece la figura de este Consejo de Ahorro Colectivo designado por el Senado?

-Tomemos como ejemplo el Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), citado por el gobierno varias veces como inspiración para sus reformas al sistema de pensiones. Sus directores son nombrados por el ministro de Hacienda, en conjunto con los gobiernos provinciales y con la venia de un comité externo, especialmente constituido por privados. Si bien la venia final del Senado suena razonable, me parece importante que los directores sean validados por el mundo privado de alguna manera.

-¿Qué perfil tienen que tener los miembros de este consejo de 5 a 7 integrantes? ¿Le parece bien que no tengan dedicación exclusiva?

-En el CPPIB no se exige dedicación exclusiva, y me parece bien que en Chile tampoco se exija. Si el objetivo es captar a los mejores profesionales para rentabilizar los fondos de pensión de los chilenos, es importante otorgarles facilidades para que puedan mantener, al menos en parte, sus otras actividades. Adicionalmente, esperaría que se les pague acorde, considerando que debieran ser profesionales de primer nivel, con vasta experiencia en valoración de riesgos e inversiones. Eso sí, exigiría que se les pague, al menos en parte, de acuerdo a los resultados (rentabilidades de los fondos de pensión), como de hecho hace el CPPIB.

-¿Qué le parece que el 3% vaya a cotización individual y 2% a fondo solidario?

-Es importante precisar que el porcentaje (por ahora 3%) que se iría a “cotización individual” será otorgado a un organismo monopólico (como es el Consejo de Ahorro Colectivo), y que es difícil que logre rentabilidades homologables a las AFPs.

En cuanto al 2% “solidario”, la verdad es que todos aquellos profesionales independientes y los dueños del capital, que muchas veces no tienen contratos formales de empleo, no tendrían que pagar ese impuesto “solidario”. Al no pagarlo, ese impuesto aumentaría la desigualdad en el país. Es por eso que creo que de manera íntegra el aumento en las cotizaciones debiera ser considerado cotización individual, sin perjuicio de que el Pilar Básico Solidario y el Aporte Previsional Solidario se engrosen con otras fuentes de ingreso menos regresivas.

-¿Le calzan los cálculos del gobierno que estiman un aumento de 20% en las pensiones?

-Varios expertos han sido críticos con esta cifra, en parte porque no se han detallado sus supuestos (años trabajados, rentabilidad anual, etc). En cualquier caso, es importante precisar que este aumento sería sólo para los empleados formales, y para aquellos que están ingresando hoy al mercado laboral. Ese 20% está pensado para los que se jubilan en 40 años. Para los que están más próximos a jubilarse, se están considerando medidas meramente paliativas, como un incentivo a al retiro tardío, pero que en ningún caso aumentarán las pensiones en un 20%.

-¿Qué le parece que el mayor ahorro de las mujeres que jubilen a los 65% sea administrado por el Consejo de Ahorro Colectivo?

-Sólo en la medida en que el Consejo de Ahorro Colectivo se asemeje al CPPIB (en cuanto a los requisitos y compensaciones de sus directores, entre otros factores), lo que implica una reforma estructural del sistema, me parecería razonable esa propuesta.

De no ser así, creo que es mejor ofrecer a las mujeres la libertad de poder elegir qué institución prefiere que le administre su plata. En su decisión, una mujer se fijaría en los costos (comisiones) y beneficios (rentabilidades pasadas), y esto aumenta la competencia, lo que a su vez disminuye los costos para el usuario.