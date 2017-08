M. J. Ossandón: “Sea o no afiliada al Colegio de Periodistas, Pilar Molina cometió una falta grave”

"Estoy presentando al Consejo de Ética de los Medios pidiendo excusas públicas de la Radio Agricultura", dice el senador y ex pre candidato presidencial, Manuel José Ossandón, cuyo caso ha vuelto a la palestra luego de que anunciara, en una entrevista con Revista Capital, que se querellará contra los responsables de la denuncia de un supuesto fraude tributario que se hizo en su contra en un debate radial.

-¿Por qué Radio Agricultura?

-Te voy a explicar dos cosas. Primero, hice una presentación al comité de ética del Colegio de Periodistas, porque resulta que la señora Pilar Molina no cumplió con ninguna norma ética, me acusó injustamente de algo que hoy día no existe, no he recibido boletas, no apareció nada, porque no hay. Segundo, esto va a terminar en una querella.

-¿Usted está seguro que no hizo una boleta?

-Jamás. Yo no he hecho boletas falsas. ¿Te puedo hacer pregunta? ¿Te has acostado con un negro?

-No.

-Bueno, yo tampoco he hecho boletas. Tengo las misma certeza. Además Impuestos Internos ya lo dijo. Lo extraño es que nadie me haya pedido disculpas. El caso de ella fue al Consejo de Ética del Colegio de Periodistas. Sea o no sea afiliada, el tema importante es que se dictamine que eso no se puede hacer. Con todos los profesores que he hablado, dicen que lo que ella hizo es una falta a la ética grave. ¿Por qué al Consejo de Ética? Porque esta señora actuó a nombre de la radio Agricultura. Después, el señor Gonzalo de la Carrera hizo un programa en que me despellejaron sin comprobar nada. Para terminar el señor Checho Hirane dice: "aquí murió Ossandón, se acabó". Después de eso guardaron silencio. La señora Molina en representación de Agricultura, fue a un debate presidencial y no declaró ninguna incompetencia, porque ella fue nominada en un puesto importante en el gobierno del ex presidente, quien estaba en ese foro. Por lo tanto ella estaba inhabilitada. Segundo hizo una acusación falsa que está comprobado que es falsa, no han podido encontrar las boletas, ni nada. Y la radio guardó silencio. Por lo tanto merezco disculpas públicas.

-En todo caso, la boleta no hacía mención a usted sino a su hermana. ¿Está seguro que tampoco existe una boleta de su hermana?

-Bueno, ¿te acuerdas del negro? ... Yo tampoco. No he hecho nunca una factura falsa. Lo que hicimos ese día fue pedir al Servicio de Impuestos que dijera qué boletas hay emitidas por mi hermana. No tuvo ninguna boleta emitida ese año. Es más, ni siquiera a un tercero. Porque antiguamente, no sé si puede hacer hoy, podías hacer una boleta a nombre de otro, pero tenías que darle el RUT del otro. Mi hermana no tiene movimientos el 99. Lo dijo el SII.

Resulta, además, que el señor José Luis Gana dijo después que no había dado ninguna entrevista nombrando a mi hermana en La Segunda. Pero La Segunda tiene la grabación de la entrevista, en el cual involucra a mi hermana, que no tiene nada que ver. Después la señora Pilar Molina en otro programa trató de meter a mi otra hermana, que no tiene nada que ver, y que tampoco tiene boletas. Por lo tanto aquí hay una injuria grave y una falta de ética de la radio y de la Pilar Molina. No voy a descansar hasta limpiar mi honra.

-¿Cómo califica la actuación de la periodista?

-Los tres casos son faltas graves. Pilar me denuncia, y no tiene ninguna boleta ni factura ni nada. Segundo, el señor Gonzalo de la Carrera entrevista a Juan José Gana y me descueran, y dejan establecido que es un hecho todo, sin verificar nada. Y tercero, el Checho Hirane. En la entrevista dice: "me acaba de llamar Gonzalo de la Carrera; me dice que acaba de entrevistar a Gana, y con esto queda demostrado que a Ossandon se le derrumbó el naipe, que él tuvo actos de corrupción cuando fue alcalde de Pirque y con esto pasó lo mismo que el Caso Caval". El señor Hirane me acusó gratuitamente sin verificar nada.

-¿Pero va hacer una querella?

-Por supuesto. Por injuria y calumnia.

-Viendo el caso de Bachelet que se querelló contra Qué Pasa pero después la retiró, ¿no saca una lección?

-A ver, lo que pasa es que yo no me he enterado de nada por la prensa, a la presidenta no se le hizo ninguna acusación directa. Yo quiero que ellos comprueben la acusación que me hicieron. Y la primera querella es para Juan José Gana. Que fue el que hizo la denuncia.

-¿Es cierto que sus hijos eran compañeros?

-Yo no lo conocía (a Gana). Cuando pasa esto me llama un hijo mío y me dice: "oye, si es el papá de un compañero de curso". Me mandó la foto y lo ubicaba, porque era papá del colegio, pero no he conversado nunca una palabra con él. No tenía idea ni sé por qué me odia ni por qué lo hicieron. Pero claramente había mucha gente que sabía ese día, no hubo ninguna sorpresa (cuando se lanzó la acusación).

