Andrés Navarro: “El cargo de presidente es para motivar, no para hacer chistes”

Por: María José Gutiérrez

Fotos: Verónica Ortíz

Después de 20 años, Andrés Navarro (68) volvió a fumar. Escondido de sus hijas. “El doctor me dijo da lo mismo, qué tanto, si estuviste tantos años sin fumar”, comenta en la terraza de su casa mientras enciende el primer Kent 4.

Son las 4:30 de una calurosa tarde. Su jardín está fresco y silencioso. Sólo se escucha el ruido de un pájaro en una pajarera. Entre los árboles asoman esculturas de Raúl Valdivieso y Marta Colvin.

-¿Por qué volvió a fumar?

-Mira, tenía ganas, pero no me atrevía. Partí un día con un puro; al otro día dos, ahí de a poco volví a fumar. A los 10 días estaba fumando una cajetilla.

-¡O sea, adicto total!

-Volvió la adicción que había tenido de joven.

-¿Qué otra adicción tiene?

-Afortunadamente, ninguna.

-Los helicópteros.

-Eso es un medio de transporte, no una adicción, aunque cuando uno tiene preocupaciones, hacer un viaje a alguna parte en helicóptero te obliga a estar concentrado sólo en eso.

-¿Anduvo en helicóptero con Sebastián Piñera cuando estuvo en su casa en Ranco el verano?

-Por supuesto. Estuve cinco días en su casa.

-¿Por qué tan corta la visita?

-Jajaja. Olvídate. Que la Chica se quede más.

Andrés Navarro y Sebastián Piñera son amigos desde la época universitaria. “Tal vez influye que yo nunca he sido jefe de Sebastián y él nunca ha sido jefe mío. Hemos sido siempre autónomos, independientes, nos tenemos confianza. Es un buen amigo, leal, le tengo mucha estima”, asegura.

-Piñera dijo que eran “canallescas” las acusaciones a propósito de las investigaciones por sus negocios en Exalmar y Dominga. ¿Ud. lo asesoró?

-No, no soy asesor de Piñera, soy su amigo nomás.

-¿Cree que fue la decisión correcta?

-Yo no lo habría hecho. Mi política es no salir a defenderse, creo que no sirve para nada. Pero tampoco me molesta que lo haya hecho.

-Carlos Peña dijo que el gran problema de la defensa de Piñera fue que su faceta política estaba defendiendo a la empresaria. ¿Piensa que Piñera tiene esta disociación?

-Sebastián Piñera hace muchos años que no es empresario. Fue, por supuesto. Está dedicado a la política y tiene inversiones, pero no trabaja en empresas ni hace trabajo empresarial.

-¿Cree que debiera optar por la política o los negocios?

-El problema empresarial lo tiene solucionado hace mucho tiempo. Sus inversiones tienen que manejarlas terceros, y es lo que están haciendo. Y él debe garantizar que no intervenga.

-¿Cómo?

-Bueno, el fideicomiso ciego es una forma de separar la administración de sus inversiones. Aunque Sebastián vendiera todo, igual habría que seguir administrando, invertir en algo.

-¿Qué le parece la gestión que han hecho Nicolás Noguera y José Cox? Hubo mucha gente que los criticó.

-El que dirige el fondo es Nicolás Noguera, que es un cabro muy preparado, muy inteligente. En este caso tal vez le faltó un poco de tacto, de no darse cuenta de lo que podría significar todo esto. Ahora, Exalmar es una inversión pequeña.

-¿Cree que casos similares puedan seguir apareciendo, que hay una estrategia contra Piñera?

-Están aprovechando esta circunstancia de que Sebastián Piñera es un inversionista tan importante, tratando de buscar todas las posibles incompatibilidades. Pero la política es dura. Y algo que sí he conversado con Sebastián es que tiene que estar dispuesto y preparado para que estas cosas ocurran, que te ataquen y que te busquen por todos lados, por lo mismo que te exige también una conducta muy ejemplar.

-¿Él tiene esta conducta ejemplar?

-Yo creo que sí, desde un tiempo a esta parte.

-Se le critica que en los negocios rayaba en en el límite de la ética…

-No, y desde que asumió la Presidencia de la República, Sebastián ha estado muy inactivo en el mundo de las inversiones y empresas.

-En la Cadem, 73% cree que Piñera sabía de las inversiones de Bancard siendo presidente. De ellos, 23% dijo que votaría por él. ¿Cree que el votante de Piñera es inmune a estos casos?

-Mira, yo no tengo un análisis de qué es lo que piensa el público general, y tengo claro que hay un porcentaje que es adverso a la persona y personalidad de Sebastián Piñera.

-¿Qué les molesta?

-Yo creo que lo que más molesta son los chistes fomes. Jajaja. Pero tiene muchas otras cosas entretenidas. Yo pasé ahora unos días con Sebastián en vacaciones y siempre me plantea problemas de ingenio. Me planteó uno bastante difícil y se lo respondí de inmediato. Y él no se dio cuenta de que ese mismo problema me lo había planteado el año pasado. Al día siguiente parece que se acordó, porque bajó un librito que había comprado con cien problemas nuevos. Me planteó dos o tres y naturalmente no pude resolver ninguno.

-¿Él pudo?

-No sé, para eso tiene el libro, que trae las respuestas.

-Además de los chistes fomes, ¿por qué despierta tanto anticuerpo?

-Naturalmente que es un personaje atípico, no es un personaje normal, no te vas a topar en la calle a un tipo como Sebastián Piñera: es muy concentrado, tiene mucho foco y eso hace que pierda visión del entorno a veces. Me refiero a las personas que están cerca. Entonces hay gente que cree que es mal educado, y no es eso. Eso también lo hace tan eficaz en las cosas en las cuales sí está interesado y dedicado. Mi señora sentía que Sebastián venía a la casa y no le daba pelota. Hasta que un día lo enfrentó y de ahí para adelante si hicieron grandes amigos.

-Cristián Larroulet dijo que la victoria de Piñera era inevitable. ¿Está de acuerdo o cree que decir eso es una ingenuidad o síntoma de arrogancia?

-Creo que es muy optimista, aunque también creo que es la primera opción. Teniendo en cuenta que este gobierno tiene un nivel de popularidad muy bajo, que se repita alguien que represente una continuidad es bastante difícil. Y las encuestas así lo demuestran. Ahora, yo siempre tuve la hipótesis de que la competencia iba a ser entre Piñera y Lagos.

-¿Qué opinión tiene de Alejandro Guillier?

-Lo conocí como periodista y dirigente del Colegio de Periodistas y en ese sentido es un tipo bastante destacado. Respecto de esta candidatura, no sé. No sé lo que piensa exactamente, tal vez soy más conservador. A mí me hubiera gustado naturalmente que el candidato de la centroizquierda fuera Lagos, fue un buen presidente. La tarea para el próximo presidente es difícil y yo valoro mucho que sea alguien con experiencia, y no que venga a aprender porque viene un período muy difícil.

-Mario Vargas Llosa decía que la amenaza en este siglo ya no es el comunismo sino el populismo. ¿Quién cree que está canalizando el descontento en Chile?

-Espero que nadie. Que el que gane en Chile lo haga por lo que propone, no por lo que se opone.

Las boletas

-Frédéric Le Baux, dueño del Baco, aseguró que con Piñera comenzó esta sensación de que los empresarios tenían “malos comportamientos”. Incluso dijo que había sido un gobierno populista.

-No estoy de acuerdo. Ahora, que hubo algunas actitudes poco gratas para los empresarios, sí. Pero el empresariado nunca estuvo en contra, aunque tampoco estaba como “éste es nuestro gobierno”.

-Como sí pasó con Lagos.

-No al principio. Hubo un reconocimiento paulatino de que el gobierno de Lagos fue un buen gobierno. Y el de Piñera también, pero no exento de crítica de parte importante del empresariado. Para mí el mejor gobierno de los últimos años fue el de Aylwin. Y Alejandro Foxley se merece todos los créditos de la parte económica de ese gobierno.

-Se puede retomar el clima de colaboración que hubo en tiempos de Aylwin?

-Tal vez sí, pero de forma distinta. Para cada momento hay que buscar fórmulas nuevas.

-Se lo pregunto porque Ascanio Cavallo dijo que no veíamos un período político tan turbulento desde Pinochet.

-Yo viví de joven tiempos mucho más turbulentos que éstos, a comienzos de los 70, antes incluso. La división de la sociedad chilena era mucho más fuerte que ahora, y casi irreconciliable. Las palabras que usan en la política es que hay un ambiente crispado. Es verdad, lo siento, pero ni cercano a lo que sentí de joven en los años 70. Yo no sé qué edad tiene Ascanio Cavallo, pero no creo que sea comparable siquiera lo que está viviendo la sociedad chilena hoy con lo que vivió en esa época.

-¿Cuán responsables son los empresarios de esta falta de confianza que hay en el país?

-Es verdad que, desgraciadamente, han aparecido todos estos escándalos que han llevado a que la sociedad tenga una valoración muy baja del rol empresarial. Cada uno tiene que velar por que su conducta y las empresas que dirige tengan un comportamiento intachable.

-Ud. mismo reconoció haber financiado políticos en los años 90…

-Sí, lo reconocí públicamente, pero también lo dejé de hacer tempranamente. No conocí a ningún político cuando hacía campaña que no fuera a pedir. Apoyé siempre a amigos míos, diputados, senadores y en las presidenciales.

-Si era una práctica tan habitual, ¿por qué dejó de hacerlo?

-Porque salió una ley del financiamiento de la política. La ley no es tan perfecta, pero antes no había una ley. Dije “bueno, esto es lo legal y hay que acogerse a esto. Se acabó”. La última vez fue la campaña que se hizo en 1999. Ahora, yo nunca lo hice a través de mis empresas donde había socios, lo hice con empresas mías.

El púlpito

-Para este año se proyecta 1,5% de crecimiento, igual que el año pasado. ¿Es culpable Bachelet de esta tendencia, de haber perdido la oportunidad de progresar?

-Creo que el conjunto de reformas que abordó este gobierno hicieron postergar este anhelo de crecimiento para ser un país desarrollado. Se le bajó la prioridad para darles prioridad a otras cosas que eran de carácter más de igualdad. Y el país lo resintió. Ahora, todo el mundo está de acuerdo que había cosas que hacer en materia de inequidad.

-¿Retomar el crecimiento debiera ser la mayor prioridad del próximo gobierno?

-El liderazgo que necesitamos es alguien que nos haga volver a creer: creer que somos capaces de transformarnos en un país que da oportunidad a todos. Y que no estemos tan críticos. El liderazgo es generar confianza de que sabemos para dónde vamos y que todos creemos en ello.

-¿Una especie de “Make America Great Again”?

-Siempre he pensado que el liderazgo político tiene que ejercerse con discurso. También con acciones, y es importante que se administre bien. Pero lo principal en un país tan presidencial como Chile es que el cargo es ante todo un púlpito para motivar, para conducir. Y te diría, pegando una pequeña crítica, no para hacer chistes. Ahí es donde Piñera más tiene que esforzarse.

-Brasil acaba de volver al PIB de 2010, o sea retrocedió seis años. ¿Puede pasarnos lo mismo?

-No, creo que no. Hay que ser justos también. Chile ha estado lento, pero la economía sigue creciendo.

-A Sonda le ha ido mal en Brasil…

-Para Sonda han sido años difíciles porque tiene la mitad de su negocio en Brasil, 12 mil empleados en un país que cae 3,8%. Los últimos dos años si bien han sido difíciles, han sido de ganar poco o nada. Pero tampoco podemos decir que es un desastre. Ahora, yo no tengo la conducción de Sonda.

-¿Le pican las manos?

-Me picaban mucho.

-Quizás por eso volvió a fumar, para calmar la ansiedad...

-Me costó dejar Sonda, pero cuando lo hice, la dejé de verdad. Uno no se puede ir a medias.

-En el próximo gobierno se va a zanjar la reforma al sistema de pensiones. Como fundador y dueño de AFP Modelo, ¿le da miedo lo que pueda ocurrir?

-Mira, no vivo en función del miedo. Por supuesto que sé que hay riesgos, si la mayoría del país quiere hacer cosas distintas a las que piensa uno, uno puede salir a hablar y decir, oye están equivocados. Yo creo que las AFP son importantes no sólo por la previsión, que por supuesto hay que mejorarla, sino porque han sido un factor fundamental en el desarrollo de Chile por la contribución que hicieron al mercado de capitales.

-¿Es amigo de José Piñera?

-Lo conozco bastante y le tengo estima. Obviamente que me gustaría que estuviera mucho más cerca de su hermano.

El cine y el papelito

Mientras abre su teléfono buscando un mail que no encuentra, comenta que su último proyecto que lo tiene motivado es una fundación para apoyar a jóvenes productores de cine. “Justo me mandaron algo acá de la fundación. Es una plataforma para el fomento de talentos jóvenes del cine chileno”, lee.

La directora de cine Dominga Sotomayor tocó las puertas de Navarro y le presentó el proyecto, donde también es socia Manuela Martelli, una arquitecta y una abogada. “Cinestación” va a operar en una casa en el barrio Italia que les entregan este mes y tienen que remodelar. Va a contar con salas de edición, de cine, equipamiento para producción y asesorías. Tendrá un directorio de cineastas que se va a constituir en la próxima reunión, y el único que ya está confirmado es Andrés Wood. “Por mi lado voy a estar yo y probablemente una hija mía que es muy aficionada al tema, la Pili”, señala.

-¿Es cinéfilo?

-Sí, pero la verdad es que este proyecto me llegó. La última película que vi me la trajeron esta semana, se llama 45.

-¿Pirateada?

-Creo que no, porque estaba en inglés. Una linda película, una pareja que cumple 45 años de casados.

-¿Cuántos años estuvo casado?

-Casado 38 y con el pololeo fueron más de 40. Van poco más de tres años viudo, pero ése es un tema del que no quiero hablar. La principal lata es que las niñitas estén preocupadas: “Papá, qué vas a hacer”. “Oigan, niñitas, preocúpense de sus hijos, de sus maridos, no anden preocupadas del papá”. Es una lata sentirse una carga. Para mí es importante tener vida propia.

Todos los sábados, Navarro se reúne con sus compañeros del San Ignacio a tomar café en el Shopping de La Dehesa. Generalmente almuerza acompañado, lo mismo con el “traguito” de la tarde. No le gusta ir a matrimonios, cambió el tenis por caminata en una máquina eléctrica mientras juega Sudoku, y los fines de semana trata de estar con sus siete hijos y quince nietos. Siempre tiene tres libros a mano: uno del mundo de las ciencias, una novela y algo de historia.

“Estoy feliz de no tener cargos. Este tema del cine me tiene bien entusiasmado. He viajado mucho más que antes. Me gusta estar con gente y tengo amigos en muchas partes. Proyectos empresariales en carpeta no tengo ninguno, pero pega no me falta. Tengo como 25 empresas distintas”, dice.

-¿En qué etapa de la vida está?

-Me siento relativamente joven de salud, estoy bien, pero tengo más clara conciencia de que el horizonte es más corto. Tengo una prioridad más o menos alta en el tema familiar y que mis nietos me recuerden no como un tata latero. Me gusta conversar con ellos. Y estoy preocupado de escribir: memorias, relatos de cosas que me tocó conocer de cerca de la historia empresarial chilena. Tengo anécdotas que no quiero olvidar y que quiero poner por escrito. Siempre estoy pensando cosas, cuando me acuerdo las anoto en un papelito.

-Cuando se desvela…

-No me desvelo. Pero antes de dormirme sí, y duermo de corrido.

El “ahijado” postizo vestido de mujer

Andrés Navarro conoce a Felipe Kast desde que éste nació. Literal: fue la misma noche y en la misma clínica que una hija suya. No es su ahijado, aclara, pero es como si hubiera sido.

-¿Qué le pareció la foto de Felipe Kast de mujer?

-No me gustó. Soy conservador, lamentablemente. Un hombre vestido de mujer me provoca algo, siempre me ha chocado. Pero en todo caso quiero mucho a Felipe Kast.

-¿Cree que hay que legislar hacia el matrimonio igualitario, la adopción de parejas del mismo sexo, la despenalización del aborto?

-Mira, lo comprendo, tengo hijos jóvenes, sé lo que opinan. A mí me ha costado muchísimo. Yo si bien en lo político no he sido de derecha, en lo valórico he sido conservador. Mi mamá era muy católica, era lo más conservador que puede haber. Por eso te digo, yo he tenido que tener una evolución importante en la vida, de ir aceptando y entendiendo cosas. Yo tuve una hija que fue madre soltera. Y todos hemos tenido que madurar, aprender. Pero si tú me dices que voy a ser un líder de las proposiciones modernas, te digo, me costaría mucho.

-Pero en la misma Iglesia es más cercano a los jesuitas, que son los más progresistas. Felipe Berríos, por ejemplo, defiende todas estas propuestas.

-Felipe Berríos es amigo mío, lo quiero. Muchas veces sale con proposiciones que hacen bien, que es bueno que se discutan. No necesariamente estoy de acuerdo con ellas, pero me gusta que haya gente que las provoque porque hacen pensar. Pero Felipe se ha mantenido siempre fiel a la Compañía de Jesús y la Iglesia Católica. Mis curas son todos controvertidos jajaja.

-¿De qué otros curas es cercano?

-Muchos, de partida el jefe de los jesuitas, que es Cristián del Campo. Soy y he sido siempre muy cercano a Gerardo Joannon, porque sus papás eran mis padrinos de nacimiento.

-¿Luis Eugenio Silva, Cristián Precht, John O’ Reilly?

-A Luis Eugenio Silva lo conozco menos. Pero a los otros dos sí. Aunque mis curas más cercanos son los jesuitas naturalmente: Paulo Walker, Fernando Montes.