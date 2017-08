Sebastián Keitel y su carrera para ser diputado: “Me están sacando por secretaría”

Desde Londres, Sebastián Keitel dice que los ánimos no son los mejores. Hasta ahora, la participación de los seleccionados nacionales en el Mundial de Atletismo no ha sido el mejor. Isidora Jiménez terminó última en los 200 metros planos con un crono de 23.89 centésimas, por debajo de su mejor marca (22.95). La lanzadora Natalia Ducó lanzó 17.66 metros y quedó 15° en la general y el maratonista Enzo Yáñez tuvo que retirarse por problemas físicos.

“Por acá andan todos medios tristes, así que prefiero no comentar sobre su desempeño. Es lógico que no les fue bien y cada uno tendrá que hacer su evaluación al respecto. Vinieron 8 chilenos, más de lo que habitualmente clasifica y es lo que nuestro país tiene para poder llegar acá”, explica Keitel, quien quiere cambiar la realidad deportiva del país en la Cámara de Diputados a la que aspira llegar de la mano de Evópoli, partido del que es cercano y por cuyo candidato, Felipe Kast -de quien es amigo- trabajó en la campaña de primarias.

¿Qué pasará si Chile Vamos te quita el cupo?

-Más allá de Chile Vamos, los que están peleando en contra de mi candidatura son la UDI y el PRI. Por el contrario, RN no ha puesto ningún problema y hoy estoy a la espera de lo que diga Sebastián Piñera para poder representar al distrito. Me están sacando por secretaría, por intereses más particulares que por los que debiera tener una coalición como Chile Vamos, que debiera buscar la mayoría en la cámara. Especialmente, los intereses de Alejandra Bravo que es la presidenta del PRI y la UDI que está intentando proteger a Patricio Melero y otros. Él va ya por su octavo periodo y me parece que necesitamos cambios. Si no me dejan, no tengo plan B. Si pierdo, bien. Es una carrera más, no pasa nada y si gano el descueve porque tendría la posibilidad de estar 4 años ejecutando grandes proyectos que tengo en mente. Pero hay mucha gente que vela por sus intereses personales más que por las reales necesidades de la gente.

La universidad: la tumba de los deportistas

-¿Qué te motiva a entrar en la política?

-Sobre temas de políticas deportivas hay mucho por hacer. Llevo trabajando 8 años en municipios, con niños en riesgo social, haciendo talleres de atletismo, charlas motivacionales, etc. Conozco bastante la realidad más allá del sector oriente de Santiago. Me motiva poder cambiar las cosas. Los niños en Chile tienen un talento impresionante, muchos de ellos deportivamente son capísimos y por carencia de oportunidades no pueden lograr lo que quieren y tiene que optar por otras cosas que la sociedad te va exigiendo en el transcurso de la vida. Hay un tema también con la universidad, que sigue siendo la tumba de los deportistas, ya que no permite que los jóvenes con talento en etapa escolar se desarrollen, entonces solamente llegan arriba las excepciones.

-¿Las políticas deportivas que existen en Chile son insuficientes?

-Las políticas deportivas están súper malas y puedo aportar mucho conocimiento a la cámara. Hay hartas cosas que trabajar. También el periodismo deportivo tiene su responsabilidad de que el deporte no sea un tema súper incorporado en la vida de los chilenos. El fútbol es muy masivo, entonces la gente no tiene interés por los otros deportes. En los colegios tampoco se trabaja mucho, la calidad de los profesores no es la adecuada, el sedentarismo y obesidad son males que aquejan a Chile porque las autoridades no son capaces de pensar a largo plazo. Un dólar invertido en deporte son 50 dólares de ahorro en salud en 10 años. Si trabajamos desde muy jóvenes podemos hacer mil cosas, pero si hay gente que genera leyes y no saben de deportes masivos, menos van a saber de deporte competitivo. No hay políticas deportivas para tener mejores resultados y así no clasificar con ocho personas sino que con muchos más, que tengan la posibilidad de ser finalistas a nivel mundial y olímpico.

-¿El deporte no es prioridad para el gobierno?

Las autoridades en Chile no le dan la importancia que necesita el deporte, siempre necesitamos que haya competencias o torneos para darnos cuenta y decir, ‘Uhh, qué mal estamos’. Pero todo queda ahí y al final no se hace nada. Es necesario tener gente arriba en las comisiones de deporte que esté preocupada, constantemente, de generar políticas para la mejora, no sólo a corto, sino a mediano y largo plazo. Para eso es necesario gente con experiencia. Uno lo ve en los discursos de cada presidente de turno, en donde después de una hora y media de hablar, con suerte le destinan un minuto y medio, o dos, a decir cosas de infraestructura, del proyecto estadios, de los partidos de fútbol, pero nada sobre la formación de grandes deportistas, la mejora de las clases de educación física, las capacitaciones a los profesores. Hay miles y miles de cosas por hacer y nadie le da prioridad.

Revise el vide que hizo junto a Felipe Kast en La Otra Franja: