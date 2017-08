¿Por qué Edwards le regaló calcetines a Piñera?

Llegó con unos calcetines verdes rayados de regalo. Ayer en la tarde, tal como lo había anunciado días antes por la prensa, Sebastián Edwards se reunió con Sebastián Piñera en su oficina como muestra de apoyo a su candidatura presidencial. Ambos fueron panelistas del seminario que anualmente realiza Moneda Asset Management, y, aunque no lo dijo explícitamente, varios de los presentes dedujeron que el economista estaba “coqueteando” con la candidatura del ex presidente.

Dos días después, en una entrevista a El Mercurio, Edwards lo confirmó: “Lo mejor para Chile es que Sebastián Presidente sea el próximo Presidente”. Además señaló entonces, que quería juntarse con él a conversar.

Ayer se produjo el encuentro en el que los dos “Sebastianes” conversaron durante un rato: el ex mandatario tomaba nota de las ideas que le transmitía el economista, por ejemplo, en materia de pensiones.

Además de eso, le entregó un obsequio para colorear su closet. “Yo siempre uso calcetines de ese tipo, y en el seminario de Moneda él me mandó un WhatsApp diciéndome que mi calcetines era muy lindos… Y yo había traído desde Estados Unidos una media docena de calcetines nuevos para mi viaje…entonces decidí regalarle uno de estos al ex presidente”, comentó a Capital el profesor de Anderson Graduate School of Management – UCLA.