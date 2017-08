Daza y Edwards: “No hay conciencia del daño de la reforma laboral al país”

Eran cerca de las 11 de la mañana cuando Sebastián Edwards, profesor de Anderson Graduate School of Management – UCLA, dijo que “Chile estaba en los potreros”. Durante su exposición en el XV seminario de Moneda Asset Management en el Hotel W, el economista mostró un gráfico del Doing Business del Banco Mundial, ranking que mide la facilidad de un país para hacer negocios. Ahí comparaba el desempeño de Chile desde el 2008 al 2017. “Chile ha caído en 24 puntos. No es solo un descenso, es pasar al potrero. Chile pasó de ser un país pujante y que iba para arriba, a ser un país que, si esto fuera un campeonato de fútbol, estaría en los potreros”, expuso. Y agregó: “Nos supera España, un país bastante euro esclerótico, México, Colombia y Perú. Éramos el número 1, la estrella más brillante y hoy día estamos en el número 4. “Not good”, como diría un amigo mío, Jacob Frenkel, el ex gobernador del banco central de Israel”.

Luego analizó otro ranking, el Fraser Institute, que habla sobre las jurisdicciones amigables para invertir en minería y que es encabezado por Nueva Zelanda. “Chile ha caído 32 puestos en términos y eso se debe a las reformas mal hechas, a la falta de visión en el futuro, haber dejado de priorizar el crecimiento, cosa que enfatizó el presidente Lagos. Ricardo Lagos termina su exposición diciendo que lo más importante es el crecimiento, y agrega en su voz de barítono interesante, “el resto es más música”, cosa que este gobierno naturalmente no ha entendido”, apuntó el economista.

Según Edwards, hay que pensar en Chile hacia adelante, tener “metas verificables, cuantificables y visibles. Que podamos pensar, como si fuera una película, un documental que nos permita visualizar Chile 25 años más adelante”. Para eso, en su opinión, lo que debemos hacer es mirar el modelo de Nueva Zelanda. “Un país distante y lejano, igual que Chile, con abundantes recursos naturales, y que tiene 4-5 millones de personas, es decir un cuarto que nosotros. Nuestra brecha de ingreso con NZ es de 39%. Nuestro ingreso pér capita es 61% del de NZ. Y yo creo que debemos tener como meta los próximos 25 años, a lo menos cerrar esa brecha a la mitad”, propone. Para ello, dice que tenemos que crecer cada año al 1% más que ellos. “Y si lo hacemos en un 2%, cerramos la brecha completamente”, indica.

Según Edwards, en 2013 estábamos pillando al país oceánico, sin embargo, ahora estamos alejándonos cada vez más. “Algo anda mal. Y lo que anda mal son las reformas, el diagnóstico, el alboroto, el apresuramiento, la falta de rigor, la falta de una visión de largo plazo, el entender que lo más importante es el crecimiento, y el resto es música. ¿Se puede? Sí se puede”, remató.

Recomendaciones a Piñera

Luego, Esteban Jadresic, quien moderaba el panel que integraba Edwards y José Luis Daza, socio Fundador & CEO – QFR Capital Management, preguntó qué recomendaciones harían a Sebastián Piñera, quien estaba sentado en primera fila, si fuera el próximo presidente del Chile. Daza tomó la palabra, y medio en broma dijo: “Que tome a Rodrigo Vergara como ministro de Hacienda”, desatando risas en la audiencia.

Luego, en tono más serio indicó: “Estoy seguro que todos los que están aquí concuerdan conmigo, que Sebastián Piñera lo va a hacer infinitamente mejor que sus adversarios en un eventual gobierno. Mi impresión es que si el gobierno del presidente Piñera piensa solo en un periodo para otra vez tener la amenaza de alguna manifestación de la Nueva Mayoría, los problemas de Chile van a seguir así”. Y agregó: “Pienso que no hay conciencia del daño que le hizo la reforma laboral al país y las consecuencias que va a tener. La simplificación de la reforma tributaria, también es un desafío. Así como bajar el tamaño del aparato estatal”.

Por su parte, Edwards dijo que el próximo gobierno, quien sea que lo encabece, debiera tener dos discursos: uno de corto plazo, resolver los problemas instantáneos de la gente transporte, pero paralelo a eso, la visión de largo plazo. “Estoy de acuerdo con José Luis: el daño de la reforma laboral es increíble. Creo que ni si quiera los empresarios han dado cuenta de lo que eso significa. Según un estudio de Mackenzie, en todos los países del mundo el 51% de los empleos podrían ser reemplazados por máquinas inteligentes. Y esta reforma es de mediados del siglo XX, una reforma de la CUT, cuando la CUT hacía sentido (…) hay que transformarla en una que sea de verdad del siglo XXI”.