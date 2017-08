Las reacciones de apoyo a la decisión de Goic

La decisión de la senadora Carolina Goic de seguir en su carrera a La Moneda y usar su facultad de remover de la lista de candidatos a parlamentarios al diputado Ricardo Rincón, generaron muestras de apoyo desde distintos sectores.

El arquitecto Iván Poduje, publicó en su Twitter “Excelente decisión de @carolinagoic. Felicito su constancia, convicción y consecuencia.

Por su parte, el senador Manuel José Ossandón también elogió la decisión de la presidenta de la DC. “Valiente y consecuente Carolina Goic. Mis respetos”, publicó en la red social, seguido de “Carolina Goiuc deja el cálculo pequeño y eleva el estándar de ética y consecuencia a los presidentes de partido. Valiente”.

El cientista político Patricio Navia no se quedó atrás: “Valiente y consecuente Goic. Ahora seguro que se dispara en las encuestas y gana las elecciones. Or maybe not”.

“El primer avance del fin del binominal es la elevación de los estándares éticos para ser candidato que ha puesto Goic en la agenda”, puso en su Twitter la fundadora de MORI Marta Lagos.