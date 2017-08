Manuel José Ossandón: “Le haría daño a Piñera que apareciéramos los dos como amigos”

Por Marcelo Soto

Fotos: Verónica Ortíz

"Te voy a contar dos cosas”, dice Manuel José Ossandón, en una oficina del Congreso en Santiago. “Estoy presentando al comité de ética del Colegio de Periodistas un alegato contra la señora Pilar Molina, porque resulta que ella no cumplió con ninguna norma, me acusó injustamente de algo que hoy día no existe, no he recibido boletas, no apareció nada, porque no hay. Segundo, esto va a terminar en una querella. Y voy a exigir disculpas públicas de Radio Agricultura”...

“El problema de la derecha es el elitismo de la tecnocracia, que cree que todos los problemas se solucionan en una sala de Harvard o en una planilla Excel”. “Los del Frente Amplio viven en una burbuja y ofrecen soluciones que no han funcionado en ninguna parte. Mucho Silvio Rodríguez, poca calle”. “Piñera tiene toda la razón de no quererme. Es humano, si no lo hiciera es de otro planeta... Jamás me llamaría a un ministerio y él sabe que yo jamás trabajaría con él”.

Si eres suscriptor, continúa leyendo esta nota en el papel digital.

Si aún no lo eres, suscríbete AQUÍ.