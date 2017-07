Goic evalúa su candidatura presidencial por decisión de la Junta Nacional de aprobar candidatura de Rincón

Un duro revés sufrió en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana la senadora Carolina Goic, que a partir de hoy se tomará unos días de reflexión para evaluar la continuidad de su candidatura presidencial.

Ello, porque no se esperaba que el máximo órgano resolutivo del partido le diera luz verde a la reelección del diputado Ricardo Rincón, desoyendo el llamado que en la mañana del sábado había hecho la propia timonel de bajar la opción del legislador cuestionado por un episodio de violencia intrafamiliar de hace 15 años, pese a que no había sido condenado por la justicia.

Cerca de las 21 horas, tras conocerse el resultado de la votación y luego de que la mesa realizara una reunión extraordinaria, la propia senadora calificó lo sucedido como "un duro golpe" a su candidatura, señalando que "este no era el resultado que yo esperaba, esta misma Junta Nacional hace dos meses aprobó un voto político, por amplia mayoría, que establecía que ninguna persona que tuviera condena o sentencia por violencia intrafamiliar iba a ser candidato" y sentenció que el resultado de la votación del sábado "no era lo que yo esperaba, si hay algo que yo he señalado era la importancia de elevar el estándar ético".

Sin embargo, admitió que operó la institucionalidad del partido y que el resultado se debe respetar, pero lo sucedido –admitió- no sólo fue un "duro golpe para el partido, es un duro golpe también en lo personal", por lo que anunció que "mi decisión, así se lo he comunicado a la mesa, es tomarme unos días para evaluar mi candidatura presidencial".

