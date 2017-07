Cadem: Piñera se impone en escenario de segunda vuelta

Según la última encuesta Plaza Pública Cadem, en un escenario de primera vuelta de las presidenciales, donde votaría un 43% del padrón electoral, frente a pregunta con alternativas dadas Sebastián Piñera se ubica en el primer lugar con 42% de los votos. Por otro lado Beatriz Sánchez alcanza un 19% de los votos y Alejandro Guillier un 22%.

En escenarios de segunda vuelta, medidos durante todo el mes de julio, y con votante probable, Piñera logra imponerse a todos sus contrincantes: Piñera 49% vs Guillier 39%; Piñera 48% vs Sánchez 42%; Piñera 50% vs Goic 27%, siendo la candidata del Frente Amplio la más competitiva en este escenario.

Respecto a la pregunta sobre quién cree que será el próximo presidente del país, el ex presidente Piñera alcanza, por un amplio margen, el primer lugar con un 64%, mientras que Guillier se ubica 50pts más abajo con un 14% y Sánchez alcanza tan solo un 7%.

Por otro lado, la aprobación de la presidenta Bachelet alcanza un 25%, mientras que la desaprobación es de un 64%, aumentando dos puntos desde la semana pasada.