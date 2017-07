Goic pide el respaldo de la Junta de la DC para bajar candidatura de Rincón

Con un discurso en que no dejó sin abordar ninguna de las polémicas de la contingencia que encendieron los ánimos en las semanas previas a la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, la timonel de la colectividad y candidata presidencial, Carolina Goic, acusó a sus aliados de la Nueva Mayoría de haber "jugado a concretar un acuerdo" parlamentario, pero que nunca pensaron seriamente en realizarlo.

Sus palabras críticas eran seguidas con especial interés por el ministro del Interior, Mario Fernández, quien en una extensa columna, publicada por el diario La Tercera, defendía la permanencia del falangismo en las filas de la Nueva Mayoría, en contraposición a lo planteado por otras figuras de la DC como el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, quien a su llegada a la sede del partido para participar en la Junta, compartió la postura de la propia timonel en días pasados, asegurando que en la práctica la tienda ya no es parte de la coalición gobernante.

En este sentido, al inicio de su intervención -que se prolongó poco más de 30 minutos-, la senadora dio luces de que no sólo no está disponible para bajar su candidatura presidencial a ningún costo, sino también que no renunciará a las convicciones con que ha marcado su desafío presidencial. Por lo mismo, inició sus palabras desafiando a los delegados que repletaron el recién reinaugurado anfiteatro del partido.

"La Democracia Cristiana hoy está en una encrucijada, tiene que optar por dos caminos, el camino del poder por el poder, asegurando cupos para unos pocos; o por el camino difícil, el de los principios y de los valores", advirtió, con el diputado Ricardo Rincón siguiendo sus palabras desde la tercera fila del auditorio.

Goic fue categórica en que "no seré yo quien hoy día me aparte de ese camino, no seré yo quien se aparte del camino correcto", porque "no estoy en política para defender los privilegios de unos pocos, mi vocación está con Chile", subrayó, tras lo cual la Junta estalló en aplausos. Acto seguido, defendió la "identidad clara" de la DC, asegurando que sus socios de pacto "nos van a volver a respetar". Sin embargo, aclaró que pese a los intentos por llegar a acuerdo con sus aliados "los esfuerzos han sido infructuosos, los partidos de la Nueva Mayoría, lo sabemos, se negaron a concretar un acuerdo parlamentario y las negociaciones se prolongaron mucho más de lo razonable".

