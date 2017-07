La Resistencia de Venezuela

En Venezuela se están viviendo días agitados. El miércoles 26 de julio comenzó el paro cívico de 48 horas. El líder de la oposición, Leopoldo López, publicó en la noche de martes un video donde llamó a los ciudadanos a “seguir en las calles hasta alcanzar nuestra libertad”, y pidió a las Fuerzas Armadas que respeten la Constitución y no sean “cómplices de la represión” de Maduro.

Y los ciudadanos también son parte de la resistencia en contra del gobierno de Nicolás Maduro. El diario El País nos muestra una parte, a los encapuchados que crecen como una fuerza opositora.

"Decenas de estudiantes de una prestigiosa universidad de Caracas han elegido escudos, máscaras antigás y capuchas para acudir a clase desde hace unos días. No han abierto sus libros. Tampoco han conversado con sus profesores. Solo se han reunido unas horas para organizarse antes de salir a las calles a protestar contra el Gobierno de Nicolás Maduro. "No abandonamos los estudios, solo los alternamos con las manifestaciones. No podemos dejar al país a la deriva y encerrarnos en una burbuja. El Gobierno tiene dos salidas: una es por la vía democrática y otra por la fuerza", dice C. H., un alumno de Ciencias Políticas.

Muchos estudiantes integran una fracción de La Resistencia, un movimiento nacido con las protestas contra Maduro, desencadenadas en abril tras el intento del Gobierno de despojar de sus facultades al Parlamento, de mayoría opositora, y que han continuado por la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte del Ejecutivo. La Resistencia ha actuado como fuerza de choque ante los ataques de los militares o los policías. Dentro de este grupo también hay profesionales, obreros, exmilitares y desempleados, entre otros ciudadanos."

