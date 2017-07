Yerno de Trump confirma cuatro reuniones con rusos antes del inicio del gobierno

"Yo no me coludí y no conozco que otra persona de la campaña lo haya hecho con un gobierno extranjero", aseguró esta mañana Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y uno de sus principales asesores en la Casa Blanca.

En una declaración pública previa a su testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado, el esposo de Ivanka Trump reconoció haberse reunido con al menos cuatro personas rusas durante la carrera presidencial de 2016 y la transición previa al cambio de mando. Esos encuentros son analizados en medio de las investigaciones por la presunta colusión del Kremlin con el equipo de Trump para interferir en el resultado de las elecciones.

Entre los encuentros que sostuvo Kushner está un banquero ruso, Sergey Gorkov, además del embajador Sergei Ksilyak. No obstante, aseguró que "no tuve contactos impropios y no he accedido a fondos rusos para financiar mis actividades empresariales en el sector privado".

Kushner testificará hoy a puertas cerradas. La investigación en el congreso es paralela a la que desarrolla el fiscal especial Robert Mueller, quien, según reveló Bloomberg la semana pasada, amplió el foco de sus indagaciones para incluir las actividades empresariales de Trump en Rusia.

Esta mañana, el presidente Trump volvió a defenderse a través de Twitter, recordando su promesa de campaña de "limpiar el pantano" de la política en Washington.

Revise el artículo completo en Diario Financiero.