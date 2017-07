Las 10 reglas de Richard Branson para ser un gran líder

Richard Branson, presidente de Virgin Group, ha pasado toda su carrera haciendo su propio éxito.

Con su trabajo, ha dado lugar a un conjunto ecléctico y expansivo de las empresas bajo el nombre de Virgin, incluyendo aerolíneas, un banco, y más recientemente, una cadena hotelera. Es un multimillonario hecho a sí mismo que abandonó la escuela secundaria y no ha dejado de hacer las cosas de manera diferente durante los últimos 45 años.

A pesar de que es bien conocido por su afición a las bromas, sus trajes, y su isla privada, ha construido un imperio y sobrevivió reveses incontables gracias a su compromiso de ser un líder excepcional.

En su libro "The Virgin Way", Branson rompe las 10 principales reglas que él y sus empleados han motivado a cada paso del camino.

1. Siga sus pasiones

Branson nunca ha sido alguien que se retracte de una idea porque otros lo criticaron por ello, y admira a los que toman el riesgo de algo extraordinario. Dicho esto, Branson nunca deja de realizar un proyecto, aún sabiendo que podría quedar arruinado si falla.

2. Haga cosas buenas

Branson es un firme creyente en la filantropía. Recomienda obras de caridad como una gran manera de unir a los empleados, y es por eso que consigue grandes grupos de empleados de Virgin para ejecutar las maratones de Nueva York y Londres para recaudar fondos para sus organizaciones benéficas favoritas.

3. Crea en su negocio

Una creencia apasionada en sus objetivos comerciales y personales puede hacer toda la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si no está orgulloso de lo que estás haciendo, ¿por qué alguien lo haría?

4. Diviértase

Branson dice que el corazón que une a todas las empresas dispares bajo el nombre de Virgin es una dedicación a la diversión. "La diversión es uno de las más importantes - y subestimados - Ingredientes de cualquier empresa exitosa Si no te diviertes, entonces es probable que sea hora para dejarlo todo y probar algo diferente", escribe.

5. No se rinda

No todas las apuestas pueden resultar en un gran éxito, pero eso no significa que usted no debe hacerlas, ni debe renunciar a la primera que algo sale mal. Debe sobreponerse y seguir adelante.

6. Escuche más y hable menos

Branson ha dicho que su dislexia se ha convertido en uno de sus mayores activos, ya que le obliga a depender de escuchar atentamente y la toma de notas.

Dice que se ha convertido en su arma secreta como un hombre de negocios, ya que constantemente toma nota de lo que otros dicen, además de anotar las ideas tan pronto como vienen a él.

7. Tenga tiempo para usted sabiendo delegar

"El arte de la delegación es una de las habilidades clave que cualquier empresario debe dominar", escribe Branson. Los líderes más exitosos saben que no tienen el tiempo o la capacidad de aprendizaje para sobresalir en todos los aspectos de su empresa y por eso contratan a personas que son buenas en lo que ellos no.

"También le da tiempo para estar con su familia, que es realmente lo más importante de todo", agrega.

8. Salga y conozca personas

No seas alguien que se queda atascado frente al computador todo el día. Esfuércese para tomar el almuerzo con los compañeros de trabajo; tomarse un café con alguien en su industria, para así hacer lazos tanto de trabajo como de amistad.

9. Tener comunicación con todos los niveles de su empresa

Branson no cree en las barreras entre los niveles de empleados, y piensa que un director general nunca debe olvidar que se define por su equipo.

10. Sea feliz

Para Branson, sus US$ 5000 millones de patrimonio neto no significarían nada si no disfrutara realmente lo que estaba haciendo. Él ve el éxito como una persecución de la felicidad constante. Es por eso que tiene su propia isla privada.

Pero, escribe, "siempre y cuando estás rodeado de la gente que amas y haciendo lo que te gusta, realmente no importa dónde te encuentras”.