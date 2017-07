Sete hábitos nocivos para el freelancer

Si eres freelance, puede que sientes que trabajas 24x7, pero no puedes conseguir trabajos de forma sostenida, o quizás el feedback y tus calificaciones son regulares o bajas en tus trabajos aunque piensas que diste lo mejor. Si contestaste “sí” a ambas preguntas, es tiempo de parar y hacer un análisis.

Detenerse ante algunas prácticas que ya son rutina, y por eso no las cuestionamos, a veces es necesario para desterrar hábitos que perjudican nuestra carrera como freelancers y con ello, la posibilidad de obtener más y mejores clientes.

Estos son algunos hábitos en los que hay que reparar y revisar con urgencia:

1. Tomar más trabajos de los que puedes manejar

Este es un error común que cometen muchos freelance. No te comprometas con muchos proyectos sin analizar si tienes suficiente tiempo para completarlos con la calidad que tu cliente espera. Antes de ofrecerte para un nuevo proyecto, calcula cuánto tiempo y recursos tomará y cómo el aceptarlo impactará en tus actuales proyectos.

2. No informar a tus clientes sobre el status de los trabajos

La comunicación es clave en cualquier relación, personal o profesional. Para evitar tener problemas con tu cliente, debes mantener una comunicación abierta. Enviándoles nuevos reportes del proyecto, no solo recibirán actualizaciones de status sino que mostrarás lo profesional que eres. Hacer esto permite que ambos estén en la misma página.

3. Utilizar expresiones inadecuadas

Aunque tengas una relación de cercanía con tu empleador, siempre mantén la distancia que los separa. Evita las expresiones de mucha confianza cuando les hables. Sé educado y profesional.

4. No conocer a tus empleadores lo suficiente

¿Mantienes un registro de cada proyecto en el que trabajaste y de los empleadores con los que colaboraste? Conocer a tus empleadores podría reportarte algún beneficio. Podrías utilizarlos como referencias para futuros proyectos, o tal vez ofrecerles una sociedad cuando tu negocio crezca.

5. Enviar propuestas sin personalizar

A los clientes no les gusta recibir propuestas en las que el copiar y pegar sea evidente. Las propuestas sin personalizar hacen creer que no estás interesado en el proyecto. Escribe una propuesta a medida si no quieres hacer enojar a los empleadores o ser eliminado de la lista. ¡Muestra determinación para ganar los proyectos!

6. Posponer constantemente los plazos de entrega

Así como tienes que analizar un proyecto antes de postularte, tienes que analizar cuánto va a tomar antes de comprometerte con un deadline. Si ganas el proyecto y no puedes estimar el tiempo correctamente, posponer los deadlines va a causar malas calificaciones y feedback negativo de tus clientes.

7. Cambiar el precio de un proyecto después de obtenerlo

Imagina que estás en un negocio y encuentras un producto increíble con descuento. Decides que es una gran compra y lo quieres llevar. Pero cuando vas a pagar, el precio volvió a ser el regular. Esto resulta muy desalentador. Esto mismo sucede con los empleadores cuando cambias tu precio luego de obtener un proyecto. Tip: Los proyectos a veces resultan más complejos de los que pensabas, por eso debes conversar sobre ellos detenidamente antes de aceptarlos.