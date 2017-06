Piñera contesta llamado de Guillier a no votar

El precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, contestó el llamado del precandidato del PR, PPD, PS y PC, Alejandro Guillier, a no votar y le pidió que no se comporte "como el perro del Hortelano, que no come ni deja comer".

"Senador Guillier: no se comporte como el famoso "Perro del Hortelano" que no come ni deja comer. Que todos participen en Primarias este Domingo", escribió a través de su cuenta de Twitter.

A tres días de las elecciones primarias, el senador volvió a encender los ánimos luego de hacer un llamado a sus partidarios para que no acudan a las urnas este fin de semana.

"No los voy a alentar a que vayan a votar, para qué voy a hacer tan falsete", esas fueron las palabras que desataron las críticas de representantes de ChileVamos y el Frente Amplio en redes sociales cuestionando sus intenciones.

Revise el artículo completo en Diario Financiero.