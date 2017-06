Poder

Velasco hace dura crítica al Servel y advierte que no votará por Felipe Kast

"Los candidatos que hay son de coaliciones que no son las nuestras y son de ideas que no son las nuestras, así que no nos identificamos ni vamos a darle el apoyo", dijo el ex ministro.

Con una dura crítica al Consejo Directivo del Servel, el exministro de Hacienda y presidente de Ciudadanos, Andrés Velasco, celebró la resolución del Tricel que revirtió la decisión del servicio electoral que había disuelto la debutante colectividad por no cumplir con el mínimo de requisitos exigidos para constituirse legalmente. "Fue una injusticia que se ha corregido" dijo el exsecretario de Estado, subrayando que el fallo del Tricel ratificó que desde un principio tuvieron todas las firmas y regiones para constituirse como partido político. Este es "un triunfo de la democracia sobre la partidocracia", afirmó el economista. Velasco dijo que este episodio debe generar un debate en torno a la estructura institucional del Servel. "Una democracia que pretende ser moderna y consolidada tiene que preguntarse si podemos tener un servicio que fiscaliza a los partidos políticos con un consejo que está compuesto por representantes de los partidos políticos, eso no tiene justificación", dijo el ex jefe de Teatinos 120. Velasco también ratificó que la política de alianza de Ciudadanos es con Amplitud con quienes "vamos a consolidar una coalición electoral y política para darle aires nuevos al centro político de Chile". En este punto, descartó entregar apoyo a la candidatura presidencial de Felipe Kast, de Evópoli. "Los candidatos que hay son de coaliciones que no son las nuestras y son de ideas que no son las nuestras así que no nos identificamos ni vamos a darle el apoyo a ninguno de ellos", puntualizó Velasco, señalando no obstante que valoran lo hecho por Felipe Kast para introducir liberalismo a su coalición. Revise el artículo completo en Diario Financiero.